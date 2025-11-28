¿Quién era Sarah Beckstrom? La militar de EE. UU. que murió tras ser atacada en la Casa Blanca

Durante la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre, dos miembros de la Guardia Nacional resultaron gravemente heridos luego de que un hombre afgano les disparara a pocas cuadras de la Casa Blanca, en la ciudad de Washington D. C. Por ello, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, calificó el tiroteo como un acto terrorista.

Según informaron las autoridades estadounidenses, los integrantes de la Guardia, Andrew Wolfe, de 24 años, y Sarah Beckstrom, de 20, permanecían en estado crítico durante la mañana del jueves 27 de noviembre, tras ser sometidos a cirugía. Sin embargo, por la noche se reportó que la mujer falleció debido a la gravedad de las heridas.

Por su parte, el sospechoso, un hombre de 29 años procedente de Afganistán, identificado como Rahmanullah Lakanwal, también resultó herido luego de abrir fuego. Las autoridades lo detuvieron y dijeron que parecía haber actuado solo, ya que había trabajado con unidades militares respaldadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Ante esta situación, en un discurso televisado para todo el territorio estadounidense, el mandatario republicano le aseguró a la población que el sospechoso “pagaría un precio muy alto”, debido a que a los dos soldados les dispararon cerca de la Casa Blanca, lo cual, afirmó, representaba un ataque directo a la Guardia Nacional de la ciudad.

¿Quién fue Sarah Beckstrom?

Con tan solo 20 años, la vida de Sarah Beckstrom apenas comenzaba. Luego de graduarse de bachillerato e intentar salir adelante vendiendo entradas para conciertos o cocinando recetas caseras con pimientos y mantequilla, la joven estadounidense había decidido unirse a la Guardia Nacional del Ejército para encontrar su propio camino.

A finales de julio del 2025, tras cumplir dos décadas de vida, Sarah Beckstrom viajó con la Guardia Nacional a la ciudad de Washington D. C, la capital de Estados Unidos, como parte del plan del presidente Donald Trump para combatir la delincuencia en el Distrito de Columbia, donde fue designada para realizar los patrullajes de seguridad.

Es por esa razón que, de acuerdo con la Fuerza de Tarea Conjunta de la Guardia Nacional, tanto Sarah Beckstrom como Andrew Wolfe se encontraban patrullando las calles del noreste de Washington D. C, cuando un hombre nacido en Afganistán decidió dispararles en un ataque calificado por las autoridades como “muy descarado y selectivo”.

Conforme a lo expresado por Trump, Beckstrom falleció junto a sus dos padres, quienes la describieron como “una persona increíble y extraordinaria en todos los sentidos”, ya que había luchado por su vida desde el primer momento. Frente a este escenario, el presidente señaló que enviará más de 500 soldados nuevos al Distrito de Columbia.

Víctima del terrorismo

El periódico estadounidense The Washington Post informó que Sarah Beckstrom nació y creció en la ciudad de Webster Springs, en el estado de Virginia Occidental. Asistió a la preparatoria de Webster y estudió ciencias de la salud, donde se graduó con honores, a pesar de que también era una destacada atleta, especialmente en el sóftbol.

“Sarah Beckstrom siempre demostró la fortaleza, el carácter y el compromiso que enorgullecen a nuestra escuela y comunidad. Su decisión de servir a su nación refleja lo mejor de lo que esperamos inculcar en nuestros estudiantes”, concluyó la escuela en la que se graduó, mediante un comunicado que se viralizó en las plataformas digitales.