Señalado de narcotráfico en Guatemala: ¿Cómo reaccionó Raúl Rocha, dueño de Miss Universo?

El pasado miércoles 26 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “informar con más claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión” contra Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de Miss Universo, luego de una información periodística al respecto.

“Si hay una investigación a Rocha Cantú, pues la Fiscalía General tiene que informar; no podemos basarnos en un rumor mediático”, agregó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina, en la que se refirió a la presunta responsabilidad de Raúl en el narcotráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México.

Conforme a lo expuesto en la publicación del periódico mexicano Reforma, el empresario es una figura reconocida en los ámbitos nacional e internacional, por lo que es considerado por la Fiscalía como el líder de una organización criminal dedicada al contrabando, que cruza en lanchas y luego es transportada en camiones desde Chiapas.

Asimismo, aunque Sheinbaum señaló que Rocha es cónsul honorario de Guatemala en México desde noviembre del 2022, la presidenta quiso separar las acusaciones contra el propietario de Miss Universo de la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen de belleza, ya que, según la mandataria, son dos cosas completamente distintas.

Las declaraciones de Raúl Rocha tras ser acusado

Luego de que se hizo público que Raúl Rocha Cantú era investigado por la Fiscalía General de la República mexicana por acusaciones de presunto narcotráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México, el empresario decidió aclarar su situación legal mediante un comunicado que fue compartido con periódicos en México.

Con base en lo informado por la Fiscalía en redes sociales, donde indica que “se abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas”, Raúl Rocha Cantú señaló que no existe una orden de aprehensión en su contra porque ha demostrado que “no ha cometido delito alguno”.

Lea más: ¿Escándalo y fraude? El presidente de Miss Universo aclara vínculo con papá de Fátima Bosch

“Mi conducta ha estado, y seguirá estando, guiada por el respeto absoluto al Estado de derecho y la convicción de que toda persona debe responder con transparencia ante la ley”, aseguró el empresario, quien también dijo que continuará cooperando con las autoridades mexicanas, guatemaltecas o estadounidenses cuando sea necesario.

“A lo largo de mi trayectoria como empresario, he conducido con integridad y compromiso el desarrollo económico de esta nación. Reitero mi compromiso con la verdad, la legalidad y con los procesos institucionales que rigen la sociedad”, concluyó el presidente de Miss Universo, de quien se están obteniendo datos sobre delitos de tráfico.

Investigación en contra de Raúl Rocha Cantú

Por ahora, las autoridades de la Fiscalía mencionaron que la situación jurídica de Raúl Rocha se conocerá cuando los elementos de prueba se ratifiquen con certeza. Por lo tanto, conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias ante los demás jueces, la información podrá ser compartida.

Sin embargo, cabe mencionar que la investigación contra el empresario salió a la luz en medio de la gran polémica por el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, pues uno de los jueces renunció al certamen luego de asegurar que estaba arreglado, debido a que Rocha Cantú tenía negocios con el padre de la modelo.