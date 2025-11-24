¿Escándalo y fraude? El presidente de Miss Universo aclara vínculo con papá de Fátima Bosch

Durante la noche del 20 de noviembre, en la ciudad de Nonthaburi, Tailandia, la modelo, activista y diseñadora mexicana Fátima Bosch se convirtió en Miss Universo 2025, a pesar de su accidentado comienzo en el certamen de belleza, ya que, según se informó, la nacida en Tabasco abandonó una reunión tras ser reprendida por un organizador.

Dos semanas antes de la competencia final del certamen, la mexicana abandonó un acto oficial de Miss Universo en señal de protesta, tras ser reprendida por uno de los organizadores. Sin embargo, Fátima Bosch terminó desfilando por el escenario como la ganadora número de uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo.

No obstante, su coronación se vio empañada por acusaciones de que el concurso estaba amañado, lo que desató inusuales protestas por parte de los jueces, en especial de Omar Harfouch, quien decidió renunciar a su puesto como jurado en la final, debido a que el presidente de Miss Universo mantiene negocios con el padre de la mexicana.

Las declaraciones de Harfouch, reconocido compositor y empresario radicado en Francia, desataron la polémica en torno a la victoria de Bosch, de 25 años, quien, tras haber sido una de las grandes favoritas para ganar el certamen —empatada con Miss Tailandia—, se convirtió en la cuarta mujer mexicana en portar el título de Miss Universo.

Presidente de Miss Universo aclara vínculo con Bernardo Bosch

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, el presidente y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha, negó las acusaciones de fraude que comenzaron a circular tras la victoria de Fátima Bosch en el certamen de belleza más importante del mundo, por lo que anunció acciones legales contra algunos medios de comunicación.

Luego de declarar públicamente que el compositor francés Omar Harfouch "seguramente mentía porque quería llamar la atención del público internacional", Raúl Rocha decidió explicar abiertamente sus negocios con la petrolera mexicana Pemex, en cuya directiva actual figura Bernardo Bosch Hernández, el padre de la Miss Universo 2025.

Rocha explicó que su empresa, Soluciones Gasíferas del Sur, firmó en febrero de 2023 un contrato de 11 meses con Pemex por un valor cercano a los US$40 millones (Q306 millones 631 mil), tras ganar una licitación convocada por el área de Exploración y Producción, en la que Bernardo Bosch fungía entonces como el coordinador ejecutivo.

Posteriormente, en enero del 2024, casi un año después de la firma del contrato con Pemex, Raúl Rocha adquirió el 50 % de la organización Miss Universo, lo que lo convirtió en copropietario y presidente del certamen de belleza, ya que, según dijo, dejó de tener algún tipo de relación con la empresa comercializadora de petróleo y gas.

Relación entre Rocha y la familia Bosch

Asimismo, Rocha indicó que conoció a la familia de Fátima Bosch hasta finales de septiembre de 2025, dos meses antes de la competencia final del certamen Miss Universo 2025, en Nonthaburi, al norte de Bangkok, por lo que calificó como "completamente falso e imposible" que existiera una relación entre Pemex y la victoria de la mexicana.

“Lamentablemente, existen medios de comunicación que buscan generar polémica política y obtener beneficios de manera oportunista e individualista mediante la manipulación de la información, difundiendo estos datos inexactos para aprovecharse del éxito de la nueva Miss Universo”, concluyó Raúl Rocha, en su comunicado digital.