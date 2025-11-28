Armas, drogas y más: ¿Cómo opera la presunta red de Raúl Rocha entre Guatemala y México?

Durante la tarde del pasado jueves 27 de noviembre, el gobierno de Guatemala informó que retiró el cargo de cónsul honorario al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de Miss Universo, quien actualmente enfrenta en su país numerosas acusaciones de narcotráfico de drogas, armas y combustible robado.

El empresario del norte de México era cónsul honorario de Guatemala en la ciudad de Toluca desde enero del 2021, y en diciembre del 2024 compró la mitad de las acciones de la organización que dirige el certamen de belleza Miss Universo, el cual recientemente se ha visto envuelto en una serie de polémicas por la victoria de Fátima Bosch.

“Se recibió un informe por parte de la embajada de Guatemala en México, indicando que la dirección del Consulado Honorario habría cambiado”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, que explicó mediante un comunicado que decidió derogar ese nombramiento tras constatar un incumplimiento de las normas del país.

Asimismo, aunque la Cancillería guatemalteca informó que el proceso para retirar del cargo a Rocha comenzó en octubre, señaló que “la destitución se agilizó debido a los sucesos recientes, por lo que se actuó inmediatamente”, con base en que la Fiscalía mexicana confirmó que Raúl está implicado en un caso por tráfico de armas y drogas.

Así es la presunta red de Raúl Rocha en Guatemala y México

La Fiscalía General Mexicana (FGR) sospecha que el empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, está en el centro de una supuesta red criminal dedicada al tráfico de armas y drogas, cuyas conexiones principales se encuentran entre las capitales de México y Guatemala, así como en sus respectivas fronteras.

Por el momento, las indagatorias de la Fiscalía General de la República Mexicana han revelado el modo logístico de la presunta red para poder introducir armamento y drogas, así como los diversos mecanismos que utilizaban para corromper a decenas de funcionarios o comprar información confidencial desde el interior de ambos países.

Lea más: ¿Investigado por vínculos con el narcotráfico? Las imputaciones que se tienen contra el Grupo Firme

El portal de noticias mexicano con sede en los Estados Unidos, Latinus, reveló que la FGR actualmente apunta a que la supuesta red criminal, encabezada por Raúl Rocha Cantú, introdujo armas de fuego y drogas ocultas en varios autobuses comerciales que transportaban ropa y otras mercancías baratas desde la frontera con Guatemala.

Una vez en la Ciudad de México, los cargamentos que llegaban desde la capital de Guatemala eran ubicados en una plaza comercial conocida como “Pino Suárez”, donde las armas y drogas pasaban a manos de los operadores de Rocha Cantú, encargados de su distribución por toda la república mexicana, principalmente en Toluca de Lerdo.

El vínculo de Rocha Cantú con los carteles

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía General, los compradores principales de esta presunta red de Raúl Rocha Cantú eran diversas organizaciones criminales, como los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), Unión Tepito, el Grupo Sombra de Veracruz y la banda criminal del Estado de México conocida como “La Gran Chokiza”.

A su vez, según la FGR, la comercialización de los productos se realizaba de manera presencial. Sin embargo, existen indicios de canales digitales utilizados para la venta de armas y drogas dentro de la Ciudad de México, donde el narcotraficante mexicano Jorge Enrique Alberts Ponce se convirtió en un elemento clave para las transacciones.