Con peluca, uñas y sus collares: El hombre que se disfrazó de su madre muerta para cobrar pensión

Al norte de Italia, un caso estremeció a toda la nación por lo insólito de lo sucedido, debido a que a principios de noviembre un hombre de 56 años fue capturado y actualmente se encuentra bajo investigación, tras haber sido acusado de disfrazarse de su madre muerta durante años para cobrar el dinero de la pensión en su nombre.

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, el hombre detenido por la policía era un enfermero desempleado que vivía en la ciudad de Mantua junto con su madre, identificada por las autoridades italianas como Graziella Dall’Oglio, quien, a pesar de lo que decía su único hijo, había fallecido en diciembre del 2022 a los 82 años de edad.

Sin embargo, en lugar de informar sobre el fallecimiento de su madre, el hombre decidió envolver el cuerpo de su progenitora en varias sábanas y luego meterlo dentro de una bolsa de dormir, con el fin de seguir cobrando su pensión anual de 53 mil euros (Q470 mil al año), ya que Graziella era viuda de un reconocido cirujano italiano.

No obstante, luego de que el documento de identidad de su madre caducó, las autoridades italianas solicitaron que ella se presentara en persona para renovarlo. Por ello, el hijo de la difunta tomó la decisión de disfrazarse de su madre y acudir al lugar para realizar el trámite correspondiente y así poder continuar con los cobros habituales.

El italiano disfrazado de su madre con el cadáver en casa

Conforme a lo expuesto por diversos medios de comunicación en Italia, el hombre optó por cortarse el pelo con un estilo muy similar al que usaba su madre antes de morir. Además, comenzó a maquillarse y decidió colocarse sus aretes, collares y hasta perfumes para presentarse ante las autoridades y así obtener el nuevo documento.

A pesar de su esfuerzo, cuando se presentó en la provincia de Borgo Virgilio para renovar su documento de identidad, una funcionaria del gobierno italiano notó que la persona frente a ella no parecía lo suficientemente mayor como para tener 8 décadas. Asimismo, la empleada observó pelos en la nuca que sobresalían bajo el maquillaje.

La trabajadora alertó a la policía y unos oficiales siguieron a la supuesta Graziella Dall’Oglio, quien, aunque nunca tuvo licencia de conducir, llegaba a su casa y se marchaba en un carro. Por ello, durante la investigación policial, los agentes se percataron de que la mujer, que ahora tendría 85 años, no había visitado a un médico en casi un lustro.

Posteriormente, los investigadores encontraron firmas en varios documentos que no coincidían del todo con las de años anteriores, por lo que decidieron interrogar a los vecinos, quienes relataron que hacía años no la veían. Ante esta situación, convocaron a su hijo para informarle que la renovación del documento no se había completado.

La captura del hijo de Graziella Dall’Oglio

El alcalde de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, declaró públicamente que el hombre se presentó voluntariamente ante las autoridades locales para “solucionar los problemas de su madre”, quien, según él, se encontraba de viaje. Sin embargo, al intentar resolver unos asuntos en la comisaría, dio permiso para que los agentes registraran la casa.

La policía italiana informó que los investigadores presuntamente encontraron un cuerpo momificado que, de acuerdo con los analistas, habría muerto por causas naturales, por lo que debieron desenvolverlo de las sábanas y sacarlo de la bolsa de dormir. Frente a este nuevo escenario, la situación judicial del hombre se ha complicado aún más.