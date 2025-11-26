¿Quién es María de la Rosa? La cantante de 22 años que terminó asesinada en una emboscada

La joven cantante e influencer puertorriqueña de 22 años, María de la Rosa —conocida artísticamente como DELAROSA y en las redes sociales como la “Muñeca Mala”— fue asesinada durante la madrugada del martes 25 de noviembre, luego de ser víctima de un ataque armado en una emboscada en la comunidad de Northridge, Los Ángeles.

María de la Rosa, quien recientemente había lanzado su sencillo No me llames, falleció tras recibir varios disparos mientras se encontraba en el interior de un vehículo estacionado. Por ello, las autoridades de California describieron el ataque como una emboscada, debido a que el suceso ocurrió alrededor de la 1.30 horas de la madrugada.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que el ataque fue perpetrado por dos hombres que se aproximaron al automóvil donde se hallaba DELAROSA junto a dos de sus amigos más cercanos —un hombre y una mujer—, por lo que estos agresores merodearon el vehículo para asegurarse de que la cantante se encontraba allí.

Por su parte, unos testigos relataron a la cadena de televisión estadounidense Univisión que los responsables del asesinato habían sido vistos cerca de la escena del crimen unos minutos antes de abrir fuego desde la puerta del conductor, quien se había estacionado en la calle Bryant. Como resultado, los pasajeros recibieron varios disparos.

El asesinato de María de la Rosa

Luego del ataque, la cantante puertorriqueña de 22 años, María de la Rosa, fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, donde fue declarada muerta. A diferencia de ella, sus amigos sobrevivieron a la emboscada, a pesar de haber recibido algunos disparos, debido a que se presume que el objetivo principal del ataque era la influencer.

El sitio web de noticias sobre celebridades TMZ reveló que una familiar de DELAROSA les informó que la víctima se encontraba en el asiento del copiloto cuando los agresores dispararon, mientras que los acompañantes, ubicados en la parte trasera del vehículo, permanecieron en estado crítico durante las siguientes veinticuatro horas.

Lea más: ¿A qué hora se estrena Stranger Things 5? La última temporada de esta serie llegará a Netflix

Por el momento, el motivo del tiroteo en la comunidad angelina de Northridge permanece sin resolver, ya que la investigación oficial sigue en curso y las autoridades no han realizado ninguna detención. Esto significa que los sospechosos continúan prófugos, tras haber huido segundos después de disparar varias veces contra DELAROSA.

Frente a este escenario, la cadena de televisión KTLA difundió el audio de la llamada al 911 —el número de emergencia en los Estados Unidos—, realizada después del ataque. En la grabación, un testigo describe a la víctima como una mujer hispana con heridas de bala en el abdomen, aunque no especificó detalles sobre los dos agresores.

Mexican American Singer Maria De La Rosa (DELAROSA) GUNNED down in Bryant Park, LA. She was only 22.

In one of her videos she’s seen wearing a Balaclava which is typically associated with Cartel/Narco attire. circumstances surrounding the shooting. Gunmen reportedly… pic.twitter.com/wtlaRmW8h1 — Johnny St.Pete (@JohnMcCloy) November 25, 2025

¿Quién era María de la Rosa?

DELAROSA comenzó a ganar notoriedad en la escena musical latina en el territorio de los Estados Unidos a principios del 2025, y posteriormente lanzó su sencillo más exitoso: No me llames, a finales de agosto, lo que la ayudó a aumentar su número de seguidores en las plataformas digitales y a sumar casi 46 mil suscriptores en YouTube.

El asesinato de María de la Rosa en la ciudad de Los Ángeles generó numerosas muestras de pesar entre sus miles de seguidores y colegas artistas, quienes lamentaron la pérdida de una de las voces más jóvenes de la música de Puerto Rico, ya que, tal como ella misma decía en sus canciones, iba a ser “una muñeca mala hasta la tumba”.