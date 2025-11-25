¿A qué hora se estrena Stranger Things 5? La última temporada de esta serie llegará a Netflix

Tras lanzar el último avance de la que será su quinta temporada llena de acción, en el que se muestran imágenes de la pandilla protagonista uniéndose para luchar contra monstruos interdimensionales, la popular serie de ciencia ficción de Netflix, Stranger Things, se prepara para estrenar su nueva temporada el próximo 26 de noviembre.

El reparto del programa que se desarrolla en la pequeña localidad estadounidense de Hawkins, un lugar ficticio ubicado en el estado de Indiana. está encabezado por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) y Millie Bobby Brown (11), entre otros, por lo que se espera que esta temporada mantenga el misterio y la tensión.

Ambientada en la década de 1980, la trama de Stranger Things comienza con la desaparición de un niño y la aparición de una niña con poderes telequinéticos llamada Eleven (Once, en español). No obstante, la historia sigue a un grupo de adolescentes mientras descubren los experimentos secretos del Gobierno y fuerzas sobrenaturales.

Cabe mencionar que esta última temporada se dividirá en varias partes, al igual que el denominado “Upside Down” (el Otro Lado), ya que la primera fase, que se estrenará en noviembre, tendrá 4 capítulos; la segunda etapa, que se emitirá el 25 de diciembre, contará con 3, y la parte final solo tendrá uno, que podrá verse el último día del año.

¿A qué hora se estrena la última temporada de Stranger Things?

El primer volumen de la quinta y última temporada de Stranger Things se estrenará en Netflix el próximo miércoles 26 de noviembre, de manera simultánea en todo el mundo. Por ello, el lanzamiento del programa de ciencia ficción ocurrirá a distintas horas, dependiendo del país en el que se encuentren los fanáticos de los Demogorgon.

Nadie querrá perderse la nueva temporada, ambientada en 1987, cuando Hawkins está marcado por la apertura de las denominadas “grietas” interdimensionales. La pandilla de héroes locales se unirá para encontrar y eliminar a Vecna, mientras el Gobierno ha puesto al pueblo en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Once.

Lea más: ¿Escándalo y fraude? El presidente de Miss Universo aclara vínculo con papá de Fátima Bosch

Las horas de estreno de Stranger Things 5

Hawái : 11:00 horas.

: 11:00 horas. Alaska : 12:00 horas.

: 12:00 horas. Los Ángeles: 13:00 horas.

13:00 horas. Tijuana : 13.00 horas.

: 13.00 horas. Arizona : 14.00 horas.

: 14.00 horas. Chicago : 15.00 horas.

: 15.00 horas. Guatemala : 15.00 horas.

: 15.00 horas. Ciudad de México: 15.00 horas.

15.00 horas. Nueva York : 16.00 horas.

: 16.00 horas. Bolivia : 17.00 horas.

: 17.00 horas. Buenos Aires : 18.00 horas.

: 18.00 horas. Río de Janeiro: 18.00 horas.

Lo que hay que recordar de Stranger Things antes de la quinta temporada

Tomando en consideración que han pasado más de tres años desde la cuarta temporada de la exitosa serie, y que por fin ha llegado la batalla final, conviene recordar que Stranger Things se estrenó en julio del 2016, sin mucha publicidad previa, en una época en la que Netflix apenas había lanzado unos cuantos programas o series originales.

Ahora, tras casi una década, Stranger Things llega a su fin, y los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de la serie se enfocarán en el villano principal, quien no apareció hasta la cuarta temporada, cuando un demonio del Mundo del Revés —al que los niños llamaron Vecna— empezó a aterrorizar abiertamente a Hawkins.

Sin embargo, al final de la cuarta temporada, Once parece haber frustrado los planes de Vecna de una vez por todas y le propinó lo que creía un golpe mortal. No obstante, los pasos que tuvo que dar para salvar a todos sus amigos también ensancharon los portales entre los dos mundos, dando nueva vida a su némesis y a sus nuevos planes.