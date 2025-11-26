Verificamos por usted: ¿ICE arrestó a un familiar de Karoline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca?

Desde el pasado lunes 20 de enero del 2025, la asistente política estadounidense afiliada al Partido Republicano, Karoline Claire Leavitt, se convirtió en la persona más joven en ocupar el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca, con tan solo 28 años, luego de haber sido elegida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras más de diez meses en este puesto, Karoline Leavitt es conocida por su comunicación en nombre del gobierno del mandatario republicano, quien la ha descrito como una persona "muy inteligente, firme y eficaz". Además, es reconocida en redes sociales por su capacidad para enfrentar a periodistas de forma contundente, pero calmada.

Asimismo, a lo largo de estos meses, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca ha expresado en diversas ocasiones sus opiniones personales, principalmente con base en las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), las cuales ha calificado como “necesarias para la seguridad de los estadounidenses”.

Por esta razón, decenas de internautas se mostraron sorprendidos cuando en varias plataformas digitales surgió el rumor de que una mujer con vínculos familiares con Karoline Leavitt estaba bajo custodia del ICE, tras haber sido arrestada el jueves 20 de noviembre en las cercanías de la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts.

¿ICE arrestó a una familiar de Karoline Leavitt?

De acuerdo con la cadena de noticias CNN, la ciudadana brasileña Bruna Caroline Ferreira fue detenida por ICE en la capital de Massachusetts. Sin embargo, su arresto ha llamado la atención porque la mujer, originaria de Río de Janeiro, es madre del sobrino de Karoline Leavitt, quien nació en la ciudad de Concord, Nuevo Hampshire, en 2014.

Bruna Caroline Ferreira fue pareja de Michael Leavitt, el hermano de Karoline, durante más de una década. No obstante, según CNN, las excuñadas no se hablan desde finales del 2024, debido a que la secretaria de Prensa de la Casa Blanca sabía que la brasileña permanecía en EE. UU. tras exceder su visa de turista en diciembre del 2016.

El abogado de Ferreira, Todd Pomerlau, indicó que su clienta fue detenida porque “tiene un arresto previo por agresión” y actualmente enfrenta un proceso de deportación a Brasil, debido a que se encontraba en los Estados Unidos de forma irregular. A pesar de ello, reveló que la brasileña había recibido protección temporal hace casi un lustro.

Asimismo, Pomerlau agregó que la brasileña actualmente atraviesa un “proceso de inmigración legal” para poder obtener la ciudadanía estadounidense, por lo que le sorprendió que Ferreira fuera arrestada mientras conducía para recoger a su hijo de 11 años en la ciudad de Manchester, tras haber roto su compromiso con Michael Leavitt.

Bruna Ferreira y Karoline Leavitt

Luego del arresto de su expareja, Michael fue entrevistado por la estación de televisión WMUR y declaró que Bruna ha mantenido una buena relación con su hijo desde la separación. Ahora bien, señaló que el niño aún no ha podido hablar con ella desde que fue detenida por ICE, por lo que la situación ha sido complicada y le desea lo mejor.

Por su parte, la hermana de la detenida, Graziela Rodrigues, decidió crear una página en GoFundMe —plataforma que permite a personas y organizaciones recaudar fondos en línea— para cubrir los gastos legales de Ferreira, quien “ha hecho todo lo posible por construir una vida estable y honesta en el territorio de los Estados Unidos”.