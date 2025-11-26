Con recargo de US$150 para los turistas: ¿Cuáles serán los lugares turísticos de EE. UU. afectados?

Durante la mañana de este miércoles 26 de noviembre, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció que los turistas extranjeros que visiten ciertos sitios turísticos en el territorio de los Estados Unidos deberán pagar un recargo que “probablemente varíe” entre los US$100 y US$150 (Q766 y Q1 mil 149) a partir de 2026.

El Departamento del Interior de los Estados Unidos​, la agencia del gobierno que gestiona y conserva la mayoría de tierras de propiedad federal, y administra programas relacionados con los pueblos indígenas de EE. UU. y sus territorios insulares, dijo que a partir de enero del 2026 los visitantes extranjeros tendrán que pagar este recargo.

“Estas políticas aseguran que los contribuyentes estadounidenses, quienes ya apoyan al sistema, continúen disfrutando de acceso asequible, mientras que los visitantes internacionales contribuyen con su parte justa para mantenerlo y mejorarlo para las generaciones futuras”, dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, en un comunicado.

Asimismo, el Departamento del Interior de EE. UU. anunció la creación de los “días patrióticos sin tarifa”, gratuitos para residentes y ciudadanos estadounidenses, que incluirían el Día del Presidente, el Día del Veterano y el cumpleaños del presidente Donald Trump, el cual coincide con la conmemoración del Día de la Bandera en la nación.

Los lugares turísticos afectados

Según el gobierno del mandatario republicano Donald Trump, los parques nacionales de los Estados Unidos —incluidos el Gran Cañón y Yellowstone— deberán aplicar este recargo considerable. Además, el costo de un pase anual para todos los parques subirá a US$250 (Q1 mil 915) para los no residentes, más del triple de su precio actual.

El precio estándar de un pase América la Bella, que ofrece acceso anual ilimitado, es actualmente de US$80 (Q613) para cualquier visitante. Sin embargo, para uso diario, algunos parques del país cobran tarifas por vehículo y otros por persona, ya que el pase anual cubre a todos los pasajeros más el titular de la tarjeta, o hasta cuatro adultos.

Por ello, el Departamento del Interior de los Estados Unidos, la agencia del Gobierno que opera los renombrados parques nacionales de todo el país, reveló que, a partir de enero del 2026, los visitantes extranjeros deberán pagar este recargo adicional al costo individual de entrada para acceder a once de los destinos más populares del sistema.

Considerados durante mucho tiempo una joya del turismo estadounidense, los 63 parques nacionales oficialmente designados reciben cientos de millones de visitantes al año. De acuerdo con el Servicio de Parques Nacionales, en el 2024 recibieron casi 332 millones de personas, tanto residentes o ciudadanos de EE. UU. como extranjeros.

Los once parques afectados por la nueva tarifa para extranjeros