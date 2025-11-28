Trump “paralizará la inmigración” desde el tercer mundo: ¿Cuáles son las nacionalidades en mira?

Durante la noche del pasado jueves 27 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó públicamente con intensificar su campaña contra los extranjeros en el país norteamericano, por lo que prometió que detendría “de forma permanente” la inmigración de todas las naciones catalogadas como del tercer mundo.

Mediante un mensaje en redes sociales, publicado unas horas después de que se diera a conocer la muerte de la soldado de la Guardia Nacional que fue atacada a balazos por un migrante de Afganistán en el Distrito de Columbia, el mandatario republicano criticó la carga que, según él, suponen los refugiados extranjeros para Estados Unidos.

Hasta ese momento, el magnate neoyorquino no dio más detalles ni nombró las naciones que podrían verse afectadas por esta nueva medida que representa su postura, principalmente porque este plan seguramente enfrentará diversos retos legales, ya que provocó la reacción de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A pesar de ello, el presidente Trump prometió expulsar del territorio de Estados Unidos a cualquier extranjero “de cualquier nación que no encaje aquí”, por lo que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés) deberá suspender la tramitación de todas las solicitudes de inmigración provenientes de esos países.

Los países en la mira de Trump

En su última publicación digital, el presidente Trump culpó a los refugiados extranjeros de “causar la disfunción social en EE. UU.” y, por ello, prometió que expulsaría a “cualquiera que no sea un activo neto” para la nación norteamericana, que actualmente —según sus palabras— está llena de “inmigrantes y criminales indocumentados”.

“Detendré de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense pueda recuperarse”, escribió Trump en Truth Social. Esta expresión llamó la atención por ser un término que se utilizaba en el pasado para describir a las naciones más pobres y en vías de desarrollo.

Por lo tanto, aunque el USCIS no dio más detalles sobre el nuevo plan del republicano, el canal de televisión BBC News Mundo examinó, con la ayuda de una fuente anónima en la Casa Blanca, los posibles países que podrían figurar en esta lista, con base en las declaraciones de Trump sobre otras naciones desde el inicio de su segundo mandato.

Tomando en consideración que el mandatario neoyorquino afirmó que esta medida le permitiría a los Estados Unidos recuperarse por completo, es importante considerar las nacionalidades más afectadas durante los últimos diez meses, especialmente aquellas que Trump ha catalogado como perjudiciales para la vida de los estadounidenses.

¿Naciones del tercer mundo?

Cuando la fuente anónima de la Casa Blanca del canal de televisión BBC News Mundo consultó al USCIS qué países figuraban en la nueva lista, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. únicamente compartió el nombre de seis naciones, aunque aseguró que podrían ser algunas más: Afganistán, Cuba, Haití, Irán, Somalia y Venezuela.

Estas nacionalidades presuntamente fueron seleccionadas directamente por el presidente Donald Trump, quien afirmó que “cientos de miles de refugiados (provenientes de las regiones previamente mencionadas) se estaban apoderando por completo de los Estados Unidos” y apuntó especialmente a los legisladores demócratas de todo el país.