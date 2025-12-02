“Sabemos dónde viven”: Trump adelanta acciones de EE. UU. vía terrestre sobre Venezuela

Este 2 de diciembre, el presidente de EE. UU., Donald Trump, insistió en que “muy pronto” podrían comenzar operaciones estadounidenses dentro del territorio de Venezuela, tras los numerosos ataques marítimos en el Pacífico y el Caribe.

Durante una reunión de gabinete celebrada en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que los operativos terrestres supondrán un gran avance en las acciones que el gobierno de EE. UU. realiza contra el narcotráfico.

“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, afirmó Trump ante la prensa.

El mandatario estadounidense indicó, frente a los miembros de su gabinete, que los más de 20 ataques ocurridos en el Caribe —donde se registran más de 80 personas fallecidas— han “salvado miles de vidas en EE. UU.”.

Tanto la Casa Blanca como el Pentágono, por medio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, han afirmado que los ataques marítimos son completamente legales.

"Sabemos dónde viven. Los atacaremos pronto. Vamos a empezar a hacer bombardeos por tierra, también".



Trump hace unos minutos en la reunión con su gabinete.



En un rato les pongo la declaración completa.



Videos CORTESÍA. pic.twitter.com/kuG3fN46O2 — Carla Angola TV (@carlaangola) December 2, 2025

Desde la semana pasada, Donald Trump ya había advertido que las fuerzas armadas de EE. UU. “actuarían muy pronto” dentro del territorio venezolano. También advirtió a varias aerolíneas que el espacio aéreo en ese país está “cerrado en su totalidad”.

Algunos medios internacionales señalan que esta nueva fase de las operaciones militares de EE. UU. en Venezuela formaría parte de la operación llamada Lanza del Sur.

Además, el mandatario se pronunció brevemente sobre la polémica surgida por estos operativos. Medios como The Washington Post afirman que, en uno de los primeros ataques en el Caribe, se habría ordenado un segundo bombardeo para “rematar” a dos supervivientes.

Ante estos señalamientos, Donald Trump dijo que no tiene información al respecto, pero que confía en Hegseth y en Frank Bradley, almirante que habría ordenado el segundo bombardeo.

