“Su excelencia”: Qué dice la carta que Juan Orlado Hernández envió a Trump para pedir el indulto

Este 2 de diciembre se conoció que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado en EE. UU. a 45 años de prisión por narcotráfico, logró salir de la cárcel tras recibir un indulto de Donald Trump.

El exmandatario, de 57 años, fue liberado de una prisión estadounidense ubicada en Virginia Occidental el pasado 1 de diciembre y, según declaraciones de su esposa, Ana García, "es una vez más un hombre libre".

Este martes, el medio Axios reveló que Hernández habría solicitado el indulto a Trump por medio de una carta elaborada desde la cárcel.

Según Axios, Hernández habría comenzado la carta dirigiéndose a Trump como "su excelencia", y parte del contenido consistiría en elogios hacia el mandatario estadounidense.

"El sorpresivo anuncio del inminente indulto de Juan Orlando Hernández es una ventana a la forma poco ortodoxa y transgresora en que Trump otorga clemencia", afirmó el medio.

Dentro de la carta, según Axios, Hernández también le recuerda a Trump la cooperación entre ambos países durante el primer mandato del estadounidense.

La carta de JOH que motivó el perdón de Trump: Juan Orlando Hernández pidió al presidente de EE. UU. revisar su caso, alegando persecución política y una condena basada en testimonios. Solicitó un perdón presidencial como acto de justicia, y este día se confirmó su libertad.… pic.twitter.com/wUHSMEcz79 — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) December 2, 2025

"He encontrado fuerza en usted, señor, en su resiliencia para regresar a ese gran cargo a pesar de la persecución y el enjuiciamiento que enfrentó", escribiría Hernández en la misiva, según Axios.

En la carta, Hernández afirma que su caso fue una persecución política por parte del gobierno de Joe Biden.

"Mi caso avanzó solo porque el Departamento de Justicia de Biden-(Kamala) Harris persiguió una agenda política para empoderar a sus aliados ideológicos en Honduras", habría escrito Hernández.

