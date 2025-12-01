Las razones por las que el apoyo de Donald Trump a un candidato en Honduras puede modificar el comportamiento de los votantes

Honduras giró a la derecha en las elecciones presidenciales, cuyo triunfo disputan este lunes en un cabeza a cabeza el empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, y el presentador de televisión Salvador Nasralla. Los hondureños castigaron a la izquierda liderada por la presidenta Xiomara Castro, apunta la agencia de noticias AFP . Castro llegó al poder en el 2021, más de una década después del golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya, tras acercarse a Venezuela y Cuba, lo que originó a una inédita polarización izquierda-derecha.

Asfura, exalcalde de Tegucigalpa de 67 años, aventaja a Nasralla, un popular animador de espectáculos de 72 años, por menos de medio punto porcentual, tras el escrutinio de 56% de las actas de votación, según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Nasralla, del Partido Liberal (PL), y Asfura, del Partido Nacional (PN), basaron su campaña en la advertencia de que la permanencia de la izquierda convertiría a Honduras en la nueva Venezuela, sumida en una profunda crisis.

Pero en medio de esta votación apareció un actor relativamente inesperado, Donald Trump. Este respaldó a un candidato de derecha Nasry Asgura, y al mismo tiempo anunció que indultaría a un impopular presidente, Juan Orlando Hernández, del mismo partido de Agura, y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico por un tribunal federal de Estados Unidos. Estos anuncios causaron un debate inesperado en Honduras y muchos candidatos los utilizaron para hablar a favor o en contra y aprovechar esos argumentos para buscar votos.

El diario The New York Times apunta que algunos votantes de derecha dijeron que el anuncio de Trump les había ayudado a decidirse por Asfura, pero muchos dijeron que mantenían su plan de votar por su rival, un presentador de deportes Salvador Nasralla, quien ganó popularidad en medio de la frustración generalizada con el partido de izquierda en el poder. Agrega que"a algunos hondureños, la polémica contienda les recordó las reñidas elecciones del 2017. Ese año, Juan Orlando Hernández, se proclamó vencedor por segunda vez, lo que desencadenó protestas y una represión militar. Murieron casi dos decenas de personas.

Expertos estiman que con sus anuncios, Trump busca ganar un aliado más en la región. De hecho, ya ha manifestado su apoyo al gobierno de Javier Milei en Argentina y tras un anuncio suyo en la víspera de la elección de congresistas, los candidatos de Milei alcanzaron mayoría. Ahora espera que suceda lo mismo pero en Centroamérica. Trump fue muy claro. Llamó a Asfura el "único verdadero amigo de la libertad". Incluso, amenazó con recortar fondos a Honduras si no votaban por su favorito. "Si (Asfura) no gana, Estados Unidos no gastará más dinero, porque un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

France24 apunta que la decisión del mandatario no logra el completo respaldo en Washington. El senador demócrata Tim Kaine, miembro del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta sobre el Hemisferio Occidental calificó de “impactante” el anunciado indulto a Hernández. “Él era el líder de una de las organizaciones criminales más grandes que jamás haya sido condenada en los tribunales estadounidenses y menos de un año después de su sentencia, el presidente Trump lo está indultando, lo que sugiere que al presidente Trump no le importa nada el narcotráfico”, sostuvo Kaine durante una entrevista con la cadena local CBS.

Por aparte, Asfura dijo que considera "ilegítimo" al Gobierno de Maduro y cuestionó la validez de los procesos electorales en Venezuela, por lo que ha revelado que, de llegar al poder, rompería relaciones diplomáticas con Caracas, lo que contribuye aún más al aislamiento de Venezuela y hace que Trump tenga un aliado más en la región.