¿Trump confirmó una conversación con Maduro? La posible intervención de EE. UU. en Venezuela

Durante la tarde del domingo 30 de noviembre, el periódico estadounidense The New York Times informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó internamente que había hablado recientemente por teléfono con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien acusa de ser cabecilla de una organización criminal.

Asimismo, el presidente de Venezuela acusó al mandatario republicano de utilizar esta presunta lucha antidrogas como pretexto para desplegar importantes recursos militares en el mar Caribe, con el objetivo principal de derrocarlo, debido a que Donald Trump ha catalogado a Maduro como un dictador autocrático con escasa tolerancia.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", dijo el presidente de los Estados Unidos sobre la conversación que mantuvo con Nicolás Maduro, de la cual el diario The New York Times fue el primero en informar. A su vez, este acercamiento entre mandatarios podría ser la antesala de una intervención militar en suelo venezolano.

Sin embargo, aunque confirmó que la semana pasada sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Donald Trump no ha querido dar más detalles sobre esta, ya que se limitó a anunciar que daba por "cerrado" todo el espacio aéreo venezolano, lo que se interpretó como un posible indicio de ataque.

"Venezuela no es nuestra amiga"

Ante los rumores de un posible ataque estadounidense, el presidente Donald Trump rechazó públicamente ese argumento: "No saquen conclusiones de eso. La advertencia se debe a que nosotros consideramos que Venezuela no es un país muy amigo", agregó el magnate, quien ha criticado al gobierno venezolano desde su primer mandato.

Posteriormente, Donald Trump declaró que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores ha quedado completamente "cerrado", por lo que, a pesar de haber negado las acusaciones, diversos expertos consideran que este es un paso más hacia una posible invasión terrestre de la nación sudamericana gobernada por Maduro desde 2013.

De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea entrar en territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, principalmente del ahora famoso cartel de los Soles, considerando especialmente la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad", anunció el presidente de los Estados Unidos en su plataforma Truth Social, donde generó cientos de interacciones de internautas internacionales.

¿Maduro a Rusia?

Por último, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiso amenazar públicamente con usar la fuerza militar contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en los últimos días que los esfuerzos para detener el narcotráfico venezolano por tierra comenzarían "muy pronto", posiblemente a inicios de diciembre.

Del mismo modo, el republicano Markwayne Mullin, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos, reveló que el mandatario le dio la oportunidad a Nicolás Maduro de abandonar Venezuela: "Le dijimos que se podía ir a Rusia o a otra nación que lo aceptara", concluyó el legislador en una rueda de prensa.