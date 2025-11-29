¿Vinculadas a las muertes? EE. UU. busca una mayor supervisión en la aprobación de vacunas

Durante la tarde de este 29 de noviembre, el director de la División de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), Vinay Prasad, propuso nuevas medidas regulatorias, tras vincular la vacuna contra la covid-19 con la muerte de diez niños, según un memorando citado por diversos medios estadounidenses.

Vinay Prasad indicó que una investigación de la FDA determinó que “al menos diez” de las 96 muertes infantiles notificadas entre enero del 2021 y diciembre del 2024 estaban “relacionadas”, directa o indirectamente, con la vacunación contra la covid-19, según un documento citado por el periódico estadounidense The New York Times.

Sin embargo, en el comunicado de Vinay Prasad, la FDA no proporciona detalles sobre los niños fallecidos, como la edad o posibles condiciones de salud que hayan acelerado su muerte, por lo que decenas de ciudadanos no están seguros de que esta investigación, compartida por la División de Vacunas, sea cien por ciento confiable.

Asimismo, el funcionario estadounidense no explicó de qué manera se determinó el vínculo entre la vacuna y las diez muertes, ni reveló si las dosis implicadas pertenecían a uno o varios fabricantes, debido a que en los últimos cinco años se lanzaron diversas vacunas para que millones de personas pudieran protegerse contra el coronavirus.

Mayor supervisión en la aprobación de vacunas

Tras ser consultado por diversos medios estadounidenses, Prasad dijo que propondría una serie de nuevas medidas de supervisión y revisión de las vacunas, luego de asegurar en el memorando que las cifras de muertes podrían ser más elevadas, según información citada por The New York Times, que tuvo acceso al documento de la FDA.

“Por primera vez, la División de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos reconocerá que las vacunas contra la COVID-19 han matado a niños estadounidenses”, escribió Prasad en el memorando, tras advertir que la información “es una revelación trascendental” para la historia moderna del mundo.

Luego de estas declaraciones, decenas de internautas criticaron a Vinay Prasad por alinearse con la visión del secretario de Salud, Robert Kennedy, quien recientemente instruyó a los Centros para el Control de Enfermedades a modificar su página web para vincular la vacunación con el autismo, en concordancia con su ideología antivacunas.

Ante esta situación, Prasad, médico hematólogo-oncólogo especializado en enfermedades de la sangre, fue elegido a finales de mayo para dirigir el Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, la división que supervisa las vacunas y los medicamentos biológicos, debido a que fue un crítico del expresidente Joe Biden.

Trump: Opositor a las vacunas

Durante el primer mandato del presidente estadounidense Donald Trump, cuando estalló la pandemia a mediados del 2020, y posteriormente bajo su sucesor, Joe Biden, los funcionarios de salud de Estados Unidos respaldaron firmemente las vacunas como salvavidas, ya que presuntamente ayudaron a millones de personas en todo el país.

Sin embargo, mucho antes de asumir el cargo más importante de los Estados Unidos, el magnate republicano se mostró como opositor a las vacunas y ha vinculado la vacunación con el autismo, por lo que ha intentado reescribir las políticas de inmunización del país desde el comienzo de su segunda vuelta presidencial en la Casa Blanca.