EN VIVO | Desfile de Bandas Navideño 2025: Siga el recorrido de casi 190 agrupaciones en la zona 1
El Paseo de la Sexta, en la zona 1 capitalina, se llenará de música y alegría este sábado 29 de noviembre, durante el desfile en el que participarán casi 190 bandas.
Una imagen de las últimas ediciones del Desfile Navideño en el Paseo la Sexta. (Foto Prensa Libre: CBG Bandas)
Durante la tarde de este sábado 29 de noviembre, alrededor de las 16 horas, la edición 12 de este tradicional desfile llegará a miles de familias guatemaltecas, ya que es uno de los eventos más grandes de la época en el Centro Histórico, con casi 190 bandas inscritas en la actividad organizada por la Comunidad de Bandas de Guatemala (CBG).
El recorrido partirá desde la 17 calle de la zona 1 capitalina y se dirigirá hacia el Parque Centenario. Por ello, todas las bandas avanzarán por bloques, y los participantes llenarán de música y alegría este espacio, debido a que participan escuelas, institutos, colegios y bandas independientes tanto de la capital como del interior de la nación.
De acuerdo con Anderson Girón, miembro importante de la Comunidad de Bandas de Guatemala, los organizadores del evento invitan a vivir una actividad con espíritu de amistad y convivencia. Además, exhortan a evitar el consumo de bebidas alcohólicas durante el recorrido, ya que se prevé la participación de decenas de menores de edad.
Tomando en cuenta que la actividad es gratuita y abierta a todo público, se espera que el desfile finalice a las 22 horas, con el objetivo de que las personas puedan acercarse a disfrutar de esta actividad navideña. Asimismo, cabe mencionar que este recorrido es distinto al que organiza la Municipalidad de Guatemala, programado para diciembre.
Desfile de Bandas Navideño 2025
Se preparan las bandas
Empiezan a prepararse las bandas invitadas y se espera que el desfile comience aproximadamente a las 16.30 horas.
Rutas alternas por el desfile navideño
Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), recomienda que, si no se participa en la actividad durante el lapso del desfile, se utilicen las siguientes rutas para movilizarse:
- Avenida Elena
- Avenida Centroamérica
- 21 y 24 calle de la Zona 1
- La 12 avenida zona 5 frente a la Limonada
- Boulevard Asunción
- 1a. calle desde el Tribunal Supremo Electoral hasta el Cerrito del Carmen