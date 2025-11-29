Ricardo Arjona: la canción que dedicó a Miss Panamá y otra reina de belleza, y la anécdota con un exintegrante de Menudo

La residencia musical de Ricardo Arjona continúa, y el pasado viernes se celebró el concierto número 17, al que asistieron guatemaltecos y extranjeros. Esta serie de presentaciones forma parte de su gira Lo que el seco no dijo, que comenzó en su país natal.

Desde los preparativos de los conciertos, Arjona ha compartido historias y anécdotas que han sorprendido e impresionado a su público. Entre los momentos más emotivos están las visitas a la escuela donde impartió clases tras graduarse, el reencuentro con alumnos, amigos de universidad y algunos de sus primeros músicos.

El viernes 28 recordó la década de 1980, Ricardo Arjona en Quetzaltenango, aunque esta historia tuvo una continuación que no comentó en el escenario y describimos abajo. Antes de comenzar preguntó si Jenia (Nenzen) estaba entre el público y pidió su autorización para contar la historia.

En Quetzaltenango se acostumbra en las fiestas de independencia invitar a representantes de belleza de distintos países. “Me invitó el productor a cantar, aunque no había presupuesto. Acepté con la condición de que me consiguiera un colchón (un lugar para dormir)”, relató el cantante.

“Vi una cabellera rubia y unos ojitos que me seguían por el escenario…”, comienza la anécdota que marca 1987. Al compatir en la fiesta posterior se dio un flechazo. La representante de Panamá decidió quedarse unos días en Guatemala junto a Miss Puerto Rico y otra reina de belleza", dijo, y el cantante quedó a cargo de anfitrión. “A mi favor tenía que ninguna sabía que yo vivía en la zona 18, que no tenía carro ni plata”, comentó.

Fueron a un lugar de moda en zona 10, donde él saludaba a todos, aunque —admitió— no frecuentaba esos espacios. “Lo único que tenía claro era que, si entraba con estos monumentos, todo estaría resuelto”, bromeó y así fue porque el cantante sentía que les ponían alfombra roja al entrar y le saludaban personas que no conocía.

Su relato continúo, “nos sentábamos en los lugares y nunca pagué un centavo. La llamé cuando regresó a su país". (¿Nunca te llamé por cobrar?, le preguntó entre risas aceptando que su presupuesto era limitado). Se escribian cartas, y fue a El Salvador a verla en un viaje que tuvo.

Imaginaba un encuentro romántico, en cámara lenta, casi cinematográfico, pero ella lo recibió con frialdad. “Esto no va más”, le dijo. Según Arjona, ella le confesó que estaba saliendo con alguien más.

Le preguntó: “¿Quién es él?”, y la respuesta lo desconcertó, "para terminar de arruinar a este cantante que empezaba dijo: Estoy saliendo con alguien del grupo Menudo”.

Pasó el tiempo y volvieron a encontrarse como amigos y reconoce que las familias hoy son amigas. Años más tarde, ella lo llamó ya como empresaria para contratarlo para un concierto en Panamá. “¿Cuánto me cobras por el show?”, le consultó. Él la invitó a llamar a su oficina y, poco después, su celular estalló con mensajes. “¿Te volviste loco? ¿Cómo me van a cobrar eso?”

Arjona le respondió: “Te doy una idea... Llama al Menudo, que venga a cantar”.

Antes de interpretar Te conozco, concluyó con humor: “Un chispazo de esta historia pudo haber inspirado esta canción”.

¿Quién es Jenia Nenzen?

Jenia Nenzen es un ícono de la televisión en Panamá. Durante una conversación en el programa Dime quién eres, contó cómo inició su carrera como comunicadora siendo aún estudiante universitaria.

Además compartió en un video algunas de sus anécdotas siendo Miss Panamá en donde confirma que estuvo en Guatemala.

A quién más Arjona le escribió una canción

En otro video compartido en TikTok, la historia continúa. “¿Quiero que me cuentes la historia donde escribiste la misma canción para estas misses?”, le pregunta la conductora.

Ricardo Arjona reconoce que sí: cuando tuvo su primer encuentro con Miss Panamá, le dedicó una canción. Al año siguiente, regresó al evento en Quetzaltenango y conoció a Miss Puerto Rico. “Saqué el mismo ‘as’ de la manga porque había funcionado tan bien que para qué iba a escribir otra y aquello fue un amor, ella fue una mujer muy especial para mi”, relató entre risas.

Tiempo después, Miss Puerto Rico viajó a Ecuador, donde compartió habitación con Miss Panamá. Fue entonces cuando ambas descubrieron que Arjona les había dedicado la misma canción, y no tardaron en darse cuenta de la coincidencia.

El cantante también confesó que volvió a verlas años más tarde y que los tres se rieron juntos de aquella historia, aunque en su momento —reconoció— fue una situación delicada. "La música fue para mi un punto de partida con las mujeres", agregó.