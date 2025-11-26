“Nunca un inicio de gira más feliz”: Ricardo Arjona anuncia el sold out de sus conciertos del 11 al 14 de diciembre en Guatemala

Luego de una exitosa preventa, que marcó un récord de apenas 10 minutos desde Mundo Arjona el pasado 25 de noviembre, Arjona confirmó el cierre oficial de la venta de boletos para los últimos cuatro conciertos en el país.

El sold out se alcanzó en menos de dos horas tras habilitarse la compra en el portal donde sus seguidores intentaron obtener una entrada para ver el regreso del cantautor guatemalteco a los escenarios internacionales.

Para las fechas del jueves 11 al domingo 14 de diciembre, se habilitaron al menos ocho mil 192 cupos adicionales. Boletos que, según Show Business, se reportaron como “agotados” después de las 12 horas, completando así la venta de los 27 conciertos de la residencia Lo que el Seco no dijo.

La venta finalizó en minutos. Usuarios en redes sociales como X señalaron que la fila virtual fue lenta y, al intentar ingresar, los asientos ya no estaban disponibles en ninguna categoría, lo que generó reacciones encontradas entre sus admiradores guatemaltecos.

Con ello se confirma que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será nuevamente el hogar del artista por una semana más. Hasta ahora ha vivido momentos destacados, como la ovación tras interpretar Jesús verbo no sustantivo, su dueto con Gaby Moreno y el entusiasmo de sus seguidores.

Con la venta de los 27 conciertos, Ricardo Arjona suma 55 mil 296 boletos vendidos para su residencia Lo que el Seco no dijo. En sus historias de Instagram, el cantautor expresó: “Gracias, Guatemala. Nunca un inicio de gira más feliz”, al anunciar el sold out.

Este logro se produce en medio de la expansión de su gira, al anunciarse una nueva parada en Perú, país que se suma a Estados Unidos, Argentina, Chile y República Dominicana como destinos confirmados para el tour Lo que el Seco no dijo, previsto para el 2026.

Las emociones no se hicieron esperar. Usuarios compartieron mensajes como: “Ricardo_Arjona, te amo, pero odio nunca conseguir boletos para verte”, escribió @AloneFCJM.

Por su parte, @miltonikeen destacó: “Dediqué 10 horas en espera para intentar comprar boletos... Ricardo_Arjona, es la última vez que lo intento. De verdad, no puede haber peor sistema de compra que eticket”. Otros, en cambio, celebraron haber logrado una entrada.