Ricardo Arjona, las marimbas orquesta y otras revelaciones del cantautor antes de su residencia y gira en Guatemala

“Mi primera gira en Estados Unidos fue tremenda”, recuerda Ricardo Arjona, quien, con nostalgia, habla de sus inicios en la música en el país norteamericano.

El artista relató que, durante su estadía en México, le pidió a un amigo que administrara sus ahorros y que, aunque él se los solicitara, no le entregara más de la cantidad que habían pactado. “Aunque me veas en las peores condiciones, jamás me puedes dar más de esta cantidad mensualmente”, le dijo.

Su principal preocupación era quedarse sin dinero para pagar la renta. Sin embargo, tras vivir lo que describió como “sus peores días en México”, llegó ese “chispazo de suerte en el camino” que, según él, le salvó la vida.

“Cuando esa plata que yo le había dado a mi amigo ya se había acabado, y cuando no había para más y no tenía para la renta de fin de mes, me cae una llamada de un empresario hondureño y me dice: ‘Te quiero llevar a una gira por Estados Unidos’”.

El empresario, que, según Arjona, era fan de su canción Jesús Verbo no Sustantivo, lo llevó a lo que sería su primera gira por Estados Unidos con una marimba orquesta.

“Son bailes, ¿qué voy a hacer yo en un baile?”, se cuestionó el cantante. Sin embargo, no protestó, ya que por su mente solo pasó la idea de que con ese dinero podría pagar la renta.

“Ahí me tenían en un bus con dos o tres marimbas orquestas girando por Estados Unidos”, continuó.

A él le parecía “un desastre” interrumpir los bailes para cantar sus canciones, pero no puso objeciones a la situación.

Su primer baile exitoso llegó en la ciudad de Nueva York. “Era un baile como de 25 mil personas. De una manera milagrosa la gente me trató muy bien y me fue muy bien”, recordó.

Su presentación más pequeña

En el video, el artista continúa relatando cómo, después de esa gira con las marimbas orquesta, un empresario guatemalteco decidió llevarlo a Nueva York.

“Al concierto de Nueva York llegaron tres personas. Y yo tengo la completa seguridad de que esas tres personas jamás se enteraron de que yo estuve allí”, recuerda el artista con nostalgia.

“Imagínense, para un tipo que pasó por estas circunstancias, que el tiempo lo vaya llevando de a poco a hacer lugares como el Madison Square Garden. No los he contado, pero han de ser más de 15 o 17 Madison Square Garden”, relata el artista, quien, años después, logró agotar en apenas seis horas las entradas para su presentación del próximo 26 de febrero en ese recinto.

Su amor por el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias

“A mí, el teatro que más me gusta, el que más me gusta de todos, es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país”, expresó Ricardo Arjona al anunciar su nueva gira Seco.

Este amor por elegir nuevamente el Centro Cultural como escenario no es casualidad, pues desde hace 22 años el guatemalteco no ha realizado una presentación en dicho recinto.

“En este teatro viví un montón de anécdotas. Yo salí por ahí, paré la banda y dije: ‘Jesús es más que una simple llana teoría...’”, recordó, al referirse al tema Jesús verbo no sustantivo, que interpretó por primera vez en ese lugar en la década de 1980 y que recibió una ovación del público, de pie, por más de 10 minutos.

En otro de los videos publicados por el autor, confesó que el teatro le encanta y “es uno de los teatros más extraordinarios que existen en el mundo”.

Según información hemerográfica de Prensa Libre, en julio de 2003 Arjona ofreció tres conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado.

Mesías, Ella y él e Historia de taxi fueron las canciones con las que comenzó la velada, y luego interpretó temas del álbum Santo Pecado y varios de los éxitos de sus otras producciones.

Durante esos conciertos en el Teatro Nacional, el cantautor guatemalteco dijo que se sentía muy agradecido de estar nuevamente en su país y en su tierra. Además, las presentaciones fueron catalogadas como veladas extraordinarias y desbordantes de sentimientos, gracias a su ingenio.

Ricardo Arjona durante un concierto, en julio del 2003, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

“Aquellas historias en el Teatro Nacional”

“Tú nunca encontrarás tarararara… la emoción de Broadway tarararara…”, comenzó Arjona en otro de los videos con los que, desde el anuncio de su gira, se ha acercado más a sus seguidores.

En dicho video recordó la ocasión en la que formó parte del musical Esto es Broadway 82, el cual se presentó en ese recinto que tanto le apasiona.

“El maestro Vinicio Quezada, que es uno de los músicos más respetados de este país, me llama y me dice: ‘Necesito que participes; es una gran oportunidad para ti, en una cuestión que se llama Esto es Broadway, acompañado por la Orquesta Sinfónica’”, recordó Arjona. “Yo estaba loco con el básquetbol en esa época. Total, que le dije a Vinicio: ‘No lo voy a hacer’. Yo era tremendamente irresponsable, debo decirlo”, agregó el cantautor guatemalteco.

“Pasaron dos meses, que era el tiempo que ellos necesitaban para ensayos y demás”, recordó Arjona. Pero cuando apenas faltaban dos días para la presentación, recibió una llamada inesperada de Quezada: “Ahora te lo tengo que pedir de favor, no tengo a nadie que haga la canción que vas a hacer…”, le dijo. Sorprendido, el cantautor respondió con preocupación: “Vinicio, pero, por Dios, faltan dos días; yo no me sé la canción, no sé, nunca ensayé con la orquesta…”.

A pesar del contratiempo, aceptó el reto, y cuando finalmente se presentó Esto es Broadway 82, el lugar estaba lleno. Entre los asistentes, recordó, incluso se encontraba el presidente del país.

“En este teatro viví un montón de anécdotas. Sigue pareciéndome uno de los teatros más lindos que hay en el mundo. Y creo que los guatemaltecos tenemos la obligación todos de aprender a presumirlo, porque es una maravilla”, concluyó.

Ricardo Arjona en el musical "Esto es Broaday 82". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

El vínculo de Arjona con Vinicio Quezada

Luego de este video publicado por Arjona, Quezada tomó sus redes sociales para recordar su vínculo con el cantautor guatemalteco.

“Me di cuenta del video que publicó Ricardo Arjona y en el que relató brevemente su participación en Esto es Broadway 82, y recordé esa época en la que disfrutamos mucho, porque fue el inicio de su tan exitosa carrera como cantante y compositor”, dijo Quezada.

“Conocí a Ricardo porque él me vio dirigir en la OTI, un Festival Iberoamericano de la Canción del siglo pasado”, relató Vinicio Quezada, quien recordó cómo ese evento le dio visibilidad al ser visto por miles de personas mientras dirigía una orquesta extranjera junto a un cantante guatemalteco.

Tiempo después, fue invitado a integrar el jurado de un concurso de la canción organizado por el Instituto Rafael Aqueche, donde estudiaba Arjona. “Y lo ganó; fue cuando dije: ‘Qué bueno es este muchacho, es talentoso, canta bonito y toca muy bien la guitarra’”, afirmó.

De acuerdo con el maestro Quezada, luego de ese concurso Ricardo Arjona se acercó a él, y entablaron una amistad que dejó varias canciones y dos discos grabados: Déjame decir que te amo (1986) y Verbo no sustantivo (1988).

Programa de "Esto es Broadway 82". (Foto Prensa Libre: Cortesía Vinicio Quezada)

Su amor por Antigua Guatemala y el país

En esta serie de videos publicados por el artista, resaltó la importancia de Guatemala en su vida: “Yo nací en Guatemala, yo crecí en Guatemala, yo me formé en Guatemala. Todas mis virtudes y mis defectos están paridos y generados en Guatemala”, dijo.

Sin embargo, la ciudad colonial ha sido parte fundamental en la vida y la carrera del cantautor. Esta ciudad, cercana a su natal Jocotenango, fue testigo de una deuda emocional que saldó con su concierto Hecho a la Antigua, realizado en 2020 desde el Convento de las Capuchinas.

La ciudad colonial guarda un valor especial para el artista. Allí grabó su primer videoclip oficial, Por qué es tan cruel el amor, antes de emprender su viaje a México en busca de oportunidades. Antigua, además de su belleza, representa para Arjona los inicios de su carrera profesional.

Según archivos de Prensa Libre, otro momento importante fue su participación en el programa Siempre en Domingo, en enero de 1992. El show, grabado desde la Ermita de la Santa Cruz, reunió a varios artistas de la época. Sin embargo, para Arjona quedaba pendiente un concierto completo en su tierra.