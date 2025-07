“Ricardo Arjona siempre fue talentoso y compartí con él desde sus inicios”: Vinicio Quezada recuerda su trabajo en “Esto es Broadway 82”

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ofrecerá 15 conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formarán parte de una residencia con la que comenzará, por primera vez, una gira mundial en el país.

Tras la confirmación de fechas para sus presentaciones en el país y la publicación de precios y localidades disponibles para los conciertos, Arjona compartió varias anécdotas por las que siente una conexión especial con ese emblemático recinto cultural.

“Estar aquí es un caprichito mío, porque este lugar es uno de los mejores del mundo”, confesó Arjona en julio del 2003 y Prensa Libre recuperó de sus archivos ese recuerdo.

En esa ocasión, el cantautor guatemalteco ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado.

22 años pasaron desde su último concierto en ese recinto, conocido también como Teatro Nacional y el jueves 17 de julio, Arjona compartió otra anécdota del lugar y recordó su participación en Esto es Broadway 82, un musical que cautivó en Guatemala.

Ricardo Arjona durante un concierto, en julio del 2003, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

En un video de dos minutos publicado en sus perfiles en redes sociales, el artista nacional dio breves detalles de ese espectáculo en el que brillaron varios personajes del país vinculados con el teatro, canto, danza y música. Además, destacó el trabajo del maestro Vinicio Quezada, quien fue el director musical de Esto es Broadway 82.

“El maestro Vinicio Quezada, que es uno de los músicos más respetados de este país, me llama y me dice: ‘necesito que participes una gran oportunidad para ti, en una cuestión que se llama Esto es Broadway, acompañado por la Orquesta Sinfónica’”, recordó Arjona.

“Yo estaba loco con el basquetbol en esa época. Total, que le dije a Vinicio: ‘no lo voy a hacer’. Yo era tremendamente irresponsable, debo decirlo”, agregó el cantautor guatemalteco. Sin embargo, recalcó que, gracias a Quezada, se presentó en esa producción.

Los recuerdos del maestro Vinicio Quezada

De acuerdo con el maestro guatemalteco Vinicio Quezada, quien se graduó como pianista en el Conservatorio Nacional de Música y que se especializó en EE. UU., en la producción musical, trabajó con una compañía de teatro musical que reunió todos los elementos que la comedia, con el objetivo de ofrecer lo mejor en esta rama, de presentar hermosas canciones, bellos bailes y enaltecer la música.

"Esto es Broadway 82", el musical que encantó en Guatemala en 1982. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

A propósito de ese deseo, Quezada asumió el reto y figuró como director musical de Esto es Broadway 82, producción que se presentó a partir de febrero de 1982. A esa producción se sumaron Antonio Crespo en la dirección técnica y Carlos Marroquín en la dirección general.

En la actualidad Vinicio Quezada imparte clases para la Licenciatura en Música, en la Escuela Superior de Arte de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y es maestro en el Conservatorio Nacional de Música. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Me di cuenta del video que publicó Ricardo Arjona y en el que relató brevemente su participación en Esto es Broadway 82 y recordé esa época en la que disfrutamos mucho debido a que fue el inicio de su tan exitosa carrera como cantante y compositor”, dijo Quezada.

“Conocí a Ricardo porque él me vio dirigir en la OTI, un Festival Iberoamericano de la canción del siglo pasado. Entonces me hice medio famoso porque fue un evento que se transmitió vía satélite y muchas personas me vieron dirigir a una orquesta de otro país con un cantante guatemalteco. En esa época, me invitaron a formar parte del jurado de un concurso de la canción que promocionó el Instituto Rafael Aqueche, institución en la que estudió Ricardo… Y lo ganó, fue cuando dije ‘Qué bueno es este muchacho, es talentoso, canta bonito y toca muy bien la guitarra’”, agregó Quezada.

Programa de "Esto es Broadway 82". (Foto Prensa Libre: Cortesía Vinicio Quezada)

De acuerdo con el maestro Quezada, luego de ese concurso, Ricardo Arjona se acercó a él y entablaron una amistad que dejó varias canciones y dos discos grabados (Déjame decir que te amo (1986) y Verbo, No Sustantivo (1988)).

Ricardo Arjona en el musical "Esto es Broaday 82". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

“Cuando salimos del concurso, él me habló y me pidió que lo guiara. Él tendría como 17 años y yo 25. Además, en ese momento trabajaba en el entonces Teatro Nacional y con un grupo apasionados del arte nos involucramos en producciones como las de Esto es Broadway 82 y, al ver su talento lo invité a participar”, agregó Quezada.

Algunos integrantes del elenco de "Esto es Broadway 82", incluyendo Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Vinicio Quezada)

Según el maestro, Ricardo cautivó a todos los integrantes de la producción y por eso le delegaron la responsabilidad de interpretar el tema central de Calle 42, una de las comedias del musical.

Comedias de Esto es Broadway 82

Cabaret

La novicia rebelde

Calle 42

The Wiz

“Insisto, Ricardo siempre fue talentoso y pude compartir con él desde los inicios de su carrera”, agregó Quezada, quien acompañó al cantautor guatemalteco durante sus primeros conciertos en el país.