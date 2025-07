“Aquellas historias en el Teatro Nacional”: Ricardo Arjona recuerda su participación en “Esto es Broadway 82”, un musical que cautivó en Guatemala

Convencido de que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido también como Teatro Nacional, es uno de los mejores del mundo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, continuó este jueves 17 de julio con la difusión de videos en los que destaca ese emblemático recinto.

Desde el pasado 6 de julio, Arjona confirmó una residencia e inicio de gira en Guatemala para promocionar su reciente álbum SECO, una producción en la que regresó a sus raíces y con la que su disquera Metamorfosis, indicó que nació en medio de un arcoíris de tendencias musicales que construyeron un camino difícil para los que siguen haciendo música con músicos y con canciones.

Ese día, el cantautor guatemalteco indicó que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias sería el recinto en los que ofrecería sus conciertos.

“Si yo empiezo algo, yo haría una residencia en el teatro Miguel Ángel Asturias”, dijo Arjona y confirmó lo que anticipó en octubre del 2024, con una posible residencia en Nueva York, EE. UU. y Guatemala.

Qué es una residencia

De acuerdo con especialistas en la música, una residencia se refiere a una serie de conciertos que un artista o grupo, ofrece en un mismo recinto y en la misma ciudad, durante un periodo consecutivo de fechas. Aunque algunos sugieren un mínimo de tres meses, sugieren dar como válida la residencia si incluso es durante un mes o bien, por más tiempo.

Según Billboard, una residencia musical se realiza luego de que un artista o grupo, firme un contrato con un recinto específico y el éxito se determinará por la cantidad de shows y su duración.

Qué es una gira

Una gira consiste en una serie de conciertos en diferentes y países y escenarios.

Su vínculo con el Teatro Nacional

Desde la confirmación de su residencia e inicio de gira por primera vez en el país, sus admiradores han compartido varios recuerdos del artista con ese recinto cultural. Además, Prensa Libre recuperó de sus archivos algunas de las publicaciones en las que se ha documentado varias de las razones por las que el cantautor guatemalteco le gusta presentarse en ese recinto cultural.

El pasado lunes 14 de julio, Arjona confirmó las fechas de los 15 conciertos que ofrecerá en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, se revelaron los precios y localidades y la productora Show Business recalcó que el único canal oficial para la venta de boletos es Eticket.gt.

Este jueves 17 de julio, Ricardo Arjona continuó con la difusión de información a través de sus perfiles en redes sociales y en esta ocasión se enfocó en recordar “aquellas historias en el Teatro Nacional”.

“Tú nunca encontrarás tarararara… la emoción de Broadway tarararara…”, comenzó Arjona el clip de dos minutos y recordó la ocasión en la que formó parte del musical Esto es Broadway 82, el cual se presentó que ese reciento que tanto le apasiona y que su inauguración fue llamado Centro Cultural de Guatemala. Sin embargo, el 10 de mayo de 1979 se le cambió el nombre debido a su arquitectura, y que, tuvo un último cambio el 26 de julio de 1987, cuando fue renombrado en honor del premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. El Congreso aprobó esta denominación mediante el Decreto Legislativo 35-87.

“El maestro Vinicio Quesada, que es uno de los músicos más respetados de este país, me llama y me dice: ‘necesito que participes una gran oportunidad para ti, en una cuestión que se llama Esto es Broadway, acompañado por la Orquesta Sinfónica’”, recordó Arjona.

“Yo estaba loco con el basquetbol en esa época. Total, que le dije a Vinicio: ‘no lo voy a hacer’. Yo era tremendamente irresponsable, debo decirlo”, agregó el cantautor guatemalteco.

Y es que, en febrero de 1982, después de mucho tiempo, se integraron diferentes ramas artísticas para ofrecer, con la dirección general del bailarín Carlos Marroquín, un espectáculo diferente: orquesta y coro, con la dirección de Vinicio Quezada. Diseño y supervisión escenográfica del recordado maestro Efraín Recinos, y el montaje técnico estuvo a cargo del maestro Antonio Crespo, director en ese momento del entonces Teatro Nacional.

"Esto es Broadway 82", el musical que encantó en Guatemala en 1982. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Según registros de Prensa Libre, Esto es Broadway 82 fue más que teatro musical y que también contó con la participación de los siguientes artistas.

Voces

Rebeca Morales

Danny Restrepo

Mayra Rossell

Juan Manuel Aparicio

Danza

Silva Rodríguez

Mayra Rodríguez

Ileana Acosta

“Pasaron dos meses, que era el tiempo que ellos necesitaban para ensayos y demás, pero cuando faltaban dos días, Vinicio me llama y me dice: ahora te lo tengo que pedir de favor, no tengo a nadie que haga la canción que vas a hacer … Y le digo: Vinicio, pero, por Dios, faltan dos días, yo no me sé la canción, no sé, nunca ensayé con la orquesta…”, continúo Arjona con su relato.

El cantautor guatemalteco recordó que, cuando finalmente se presentó Esto es Broadway 82, el escenario estaba lleno y entre los asistentes se observó al presidente del país.

Ricardo Arjona en el musical "Esto es Broaday 82". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

El video que Arjona compartió este jueves 17 de julio, muestra imágenes recientes de un recorrido que realizó en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y recordó que, en ese emblemático recinto, vivió varias experiencias.

“En este teatro viví un montón de anécdotas. Sigue pareciéndome uno de los teatros más lindos que hay en el mundo. Y creo que los guatemaltecos tenemos la obligación todos de aprender a presumirlo, porque es una maravilla”, concluyó.