¿Cuándo son los conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala?

15 son las fechas anunciadas por el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona para su residencia en Guatemala durante los meses de octubre y noviembre del 2025.

Arjona comenzó el año lanzando su nueva producción musical Seco, un proyecto que el propio artista describió como una exploración profundamente personal y honesta, con un estilo que trasciende convencionalismos.

La expectativa de este nuevo álbum comenzó a generarse en los últimos meses del 2024, cuando sus redes sociales se convirtieron en la fuente de información e interacción con sus seguidores, en la que dio pistas de sus nuevas propuestas musicales.

En noviembre de ese mismo año, el cantautor guatemalteco dio a conocer los primeros tres sencillos de esta producción discográfica, publicando las canciones Despacio que hay prisa, Todo termina y Nirvana, en las que aborda temas como el paso del tiempo, la vulnerabilidad y la resiliencia.

Luego de la publicación de este nuevo proyecto, los fanáticos del artista esperaban con ansias el anuncio de una nueva serie de conciertos, aunque este anuncio era muy incierto luego de que Arjona explicara las complicaciones de salud que vivió durante los últimos conciertos de su gira Blanco y Negro Tour en el 2023.

El anuncio de la residencia en Guatemala

La esperanza de los admiradores del artista nacional seguía vigente.

La espera y la incertidumbre finalizaron cuando, el pasado 1 de junio, Arjona publicó un video en el que confirmaba que estaría nuevamente de gira.

El cantautor anunció que regresará a los escenarios para interpretar los temas que incluyó en su reciente álbum Seco y también varios de sus éxitos. “Queremos anunciar que vamos a regresar… Aquí estamos, hay gira”, dijo.

Pero fue hasta el 6 de julio que Ricardo Arjona confirmó oficialmente una residencia y el inicio de su gira en Guatemala.

El anuncio lo hizo nuevamente por medio de sus redes sociales. “Estuve pensando en lo que me dijeron del teatro de Madrid, el de París, y le di tantas vueltas a todo. A mí el teatro que más me gusta, el que más me gusta de todos, es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país”, dijo en el video, confirmando así una serie de conciertos en el recinto.

¿Cuándo son los conciertos de Ricardo Arjona en Guatemala?

A pesar de que en el video Arjona menciona que se instalará en noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la imagen incluía una fecha en octubre, iniciando su residencia oficialmente el 31 de ese mes.

Según especialistas en música, una residencia es una serie de conciertos que un artista o grupo realiza en un mismo recinto y ciudad, a lo largo de fechas consecutivas. Aunque algunos consideran que debe durar al menos tres meses, también se acepta como residencia una temporada de un mes o más.

Las fechas confirmadas para la residencia de Ricardo Arjona son:

Viernes 31 de octubre Sábado 1 de noviembre Domingo 2 de noviembre Jueves 6 de noviembre Viernes 7 de noviembre Sábado 8 de noviembre Domingo 9 de noviembre Jueves 13 de noviembre Viernes 14 de noviembre Sábado 15 de noviembre Domingo 16 de noviembre Jueves 20 de noviembre Viernes 21 de noviembre Sábado 22 de noviembre Domingo 23 de noviembre

La residencia del cantautor guatemalteco iniciará el viernes 31 de octubre. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

¿Ricardo Arjona dará más conciertos en Guatemala?

La venta de las entradas fue un sold out casi inmediato. En menos de dos horas ya no había boletos disponibles para ninguna de las 15 fechas anunciadas por el cantautor.

Tanto la preventa del 21 de julio como la venta oficial del 22 fueron un éxito, lo que provocó una efusiva reacción del cantante, quien agradeció el apoyo del público y anunció nuevas fechas de su gira.

Con una sonrisa y aún incrédulo por alcanzar el sold out en tan corto tiempo, Arjona exclamó: “¡Es increíble! (…) ¿Ahora qué digo? ¿Que se vendieron 15 conciertos en dos horas en Guatemala? ¡No puede ser!”, expresó en un video de sus redes sociales.

En su efusiva reacción, y como parte de la promoción de Seco y su nueva gira titulada Lo que el Seco no dijo, en el video Arjona anunció la ampliación de sus presentaciones, que incluirán una fecha en el Madison Square Garden de la Ciudad de Nueva York en febrero del 2026.

El cantautor confirmó que, junto con el anuncio del sold out en Guatemala, recibió la notificación de que la gira continuará en Nueva York el 11 de febrero del 2026.

El Instagram oficial del recinto confirmó esta información con una publicación en la que también se indicó que las entradas estarán disponibles para el público general a partir del martes 29 de julio del 2025, a las 10 horas.

Aunque el artista no ha anunciado más fechas en el país, sus fanáticos aún continúan con la esperanza de que Arjona anuncie próximamente alguna sorpresa.