Las dos cirugías, el diagnóstico complicado y 25 canciones: El resumen cronológico de Ricardo Arjona tras la gira “Blanco y Negro”

Édgar Ricardo Arjona Morales, mejor conocido como Ricardo Arjona, nació en Jocotenango, Sacatepéquez, el 19 de enero de 1964, y ha gozado de una vida exitosa en la escena artística debido sus canciones y talento con los que se ha ganado el respeto, cariño y admiración de multitudes.

Su popularidad se ha extendido por Latinoamérica, EE. UU. y Europa. Además, sus giras en varios países y recintos a lleno total lo han consolidado como el ícono más importante de la música contemporánea de Guatemala, título que se ganó con trabajo, constancia y profesionalismo, especialmente con la firmeza de perseguir su sueño.

Durante casi cuatro décadas de carrera, millones de discos vendidos y numerosos reconocimientos por su aporte a la cultura, Arjona es uno de los guatemaltecos más admirados en el país.

El cantautor nacional también ha mostrado su responsabilidad y amor por Guatemala y a través de su Fundación Adentro ha contribuido al desarrollo social, económico, académico y cultural del país, en especial en comunidades vulnerables y de escasos recursos, a través de una educación de calidad con sus escuelas.

El regreso de Arjona

El pasado 18 de septiembre, el músico nacional emocionó a sus admiradores tras la publicación que difundió en sus perfiles en redes sociales.

Luego de varios días de ausencia, Arjona generó interacción con los internautas en Instagram, Facebook y X.

“Para los que me conocen siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO”, fue el texto que difundió y que rápidamente obtuvo comentarios de sus admiradores.

Arjona también compartió una imagen en la que destacó una pieza de un rompecabezas y de acuerdo con admiradores de Argentina, Guatemala y México, se trata de una campaña de expectativa. Además, dijeron que es probable que en los próximos días el artista nacional revele más piezas y se pueda conocer lo que está preparando.

Primera pieza del rompecabezas que compartió Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

Teléfono intervenido y la llamada de mayo del 2024

Este viernes 20 de septiembre, Arjona nuevamente emocionó a sus fanáticos debido a que reveló detalles de cómo han sido sus últimos meses y de las actividades en las que se ha involucrado luego del cierre de su gira Blanco y Negro Tour.

A través de Stories (Historias) en su perfil de Instagram, el cantautor guatemalteco difundió videos cortos que tituló Teléfono intervenido en el que se escuchan fragmentos de una conversación que tuvo en mayo pasado.

Arjona difunde audio de una conversación de mayo del 2024. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

“Bueno. Te voy a hacer un resumen cronológico de lo que me pasó”, dijo Arjona al referirse a lo que ha vivido desde que concluyó su gira Blanco y Negro Tour.

Hay que recordar que el 10 de diciembre del 2023, el cantautor guatemalteco ofreció el último de 159 conciertos que le permitieron recorrer 27 países, interpretar sus éxitos en recintos emblemáticos y compartir con admiradores en 109 ciudades durante 22 meses.

Aunque el primer concierto oficial fue el jueves 3 de febrero de 2022 en España, Arjona junto a sus músicos pasaron varios días de enero de ese mismo año en Antigua Guatemala, ciudad en la que se ensayó el espectáculo que lo afianzó como ícono musical de Guatemala.

Durante los ensayos finales el cantautor nacional privilegió a un grupo de recolectores de café para ver en primicia el espectáculo de Blanco y Negro Tour, en la que también complació temas que solicitaron.

Luego del primer concierto oficial, su estadía en Europa fue exitosa debido a que el artista nacional cautivó con sus shows y sus seguidores le brindaron múltiples mensajes y muestras de cariño. Además, su paso Estados Unidos y Latinoamérica le permitió sumar más admiradores en todas las localidades que visitó.

Su estadía en Chile y el diagnóstico complicado

En el audio que Arjona difundió este 20 de septiembre, reveló que los últimos conciertos de la gira Blanco y Negro Tour fueron difíciles debido a complicaciones de salud.

El artista guatemalteco se presentó durante dos noches consecutivas el 9 y 10 de diciembre del 2023, en el Estadio Bicentenario La Florida, ubicado en la ciudad de Santiago Chile, un reciento en el que cantó a lleno total y en el que concluyó ese tour.

Tras el cierre de esa exitosa gira, Arjona publicó un comunicado, agradeció el constante apoyo y enfatizó en que todo se logró debido al trabajo de quienes hicieron fácil lo imposible.

“Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida… A todas las ciudades que tocó esta gira, mi agradecimiento eterno”, indicó el músico.

Arjona confesó que había sufrido fuertes dolores de espalda que lo llevaron a tener que suspender o posponer algunos conciertos en diferentes lugares del mundo.

“A los médicos que me pusieron de pie para terminar este viaje, posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para permanecer de pie en esta despedida”, confesó.

Esa publicación alarmó a varios de sus admiradores y surgió el rumor de que el cantautor guatemalteco se retiraría de los escenarios. Sin embargo, en diciembre del 2023, su staff publicó un comunicado y lo desmintió.

En ese mismo mes, Arjona publicó un documental en YouTube en el que mostró momentos íntimos de la gira.

“Durante los últimos conciertos de la gira Blanco y Negro no podía caminar. Me paré para hacerlos. Después de Chile, la última noche paro todos los medicamentos, hablo con el doctor y le dije que me quería operar, pero me contestó que no y prácticamente me desahució”, confesó Arjona en el audio que difundió este 20 de septiembre.

Según el músico nacional, tras ese diagnóstico complicado se fue a vivir a Barcelona, España, se sometió a dos cirugías y tuvo complicaciones de salud.

“Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, añadió. Sin embargo, se recuperó.

¿Nuevo disco de Ricardo Arjona?

En otro de los fragmentos de audio que el cantautor guatemalteco difundió en Instagram, confesó que sigue siendo necio y que trabaja en la producción de más de 25 canciones, pero desconoce en qué concluirá ese trabajo debido a que aún está en proceso.

“Estoy haciendo el mejor disco de mi vida y el más aburrido de todo, porque no sé en dónde va a poder sonar este disco. Ya saben que yo soy necio”, confesó.

“Estoy produciendo un poco más de 25 canciones. No sé qué voy a hacer, no tengo idea. Me está hablando todo mundo para ver cuándo empiezo gira y luego dijo espérame: Estoy aprendiendo a caminar otra vez”, concluyó.