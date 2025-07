Cómo es el Madison Square Garden, sitio donde cantará Ricardo Arjona

El Madison Square Garden, conocido mundialmente como “el coliseo más famoso del mundo”, se prepara para recibir una vez más a Ricardo Arjona.

Este recinto, ubicado en el corazón de Manhattan, representa el sueño de todo artista que aspira a conquistar la escena musical internacional.

El Madison Square Garden fue inaugurado el 11 de febrero de 1968 y cuenta con capacidad para 21 mil espectadores. Está ubicado en 4 Penn Plaza, Ciudad de Nueva York.

El recinto se encuentra estratégicamente en Manhattan, en el cruce entre las avenidas Séptima y Octava, de las calles 31 a 33, sobre la estación Penn.

Lo que hace especial al MSG no es solo su capacidad, sino su versatilidad. Cuenta con configuraciones flexibles que van desde 2,800 hasta 21,000 asientos, las instalaciones acogen una amplia variedad de eventos deportivos, conciertos, espectáculos familiares y actividades especiales, según la página oficial de Madison Square Garden Entertainment Corp.

Las paredes del Garden han sido testigo de actuaciones de artistas como Elvis Presley, John Lennon, Madonna, Billy Joel, Michael Jackson, Queen y muchas otras leyendas de la música. Además de que actualmente es sede de los New York Knicks (el equipo baloncesto masculino), New York Liberty (el equipo baloncesto femenino) y New York Rangers (El equipo de hockey sobre hielo).

La actuación de Arjona en el Garden

Luego del sold out casi inmediato de la residencia de Arjona en Guatemala, el cantautor publicó un video en el que, de manera efusiva, agradeció el apoyo del público y anunció nuevas fechas de su gira.

Como parte de la promoción de Seco y su nueva gira titulada Lo que el Seco no dijo, Arjona informó sobre la ampliación de sus presentaciones, que incluirán una fecha en el Madison Square Garden, en la Ciudad de Nueva York, en febrero del 2026.

La cuenta oficial de Instagram del recinto confirmó esta información mediante una publicación en la que también se indicó que las entradas estarán disponibles para el público general a partir del martes 29 de julio del 2025, a las 10 horas.