El video que recuerda la participación de Ricardo Arjona en la OTI 1988 junto a Vinicio Quezada

En TikTok ha circulado un video en el que se observa al artista argentino Pablo Ruiz presentar la participación de Guatemala en el Festival OTI de la Canción de 1988, con Ricardo Arjona como intérprete y Vinicio Quezada como director de la orquesta.

El evento se realizó en Argentina y era uno de los certámenes musicales más prestigiosos del ámbito iberoamericano. En esa ocasión, Arjona ocupó el puesto 12.

El cantante interpretó Con una estrella en el vientre. Vinicio Quezada no solo estuvo presente en esa presentación, sino que también acompañó a Arjona en el inicio de su carrera. Lo invitó a participar en la puesta en escena de Esto es Broadway 82 y trabajaron juntos en otros proyectos.

Quezada nació en 1960. Ingresó al Conservatorio a los ocho años y se graduó a los 16. Su especialidad es el piano. Fue becado por la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar estudios de composición musical en el Centro Interamericano de Estudios Instrumentales, en San José, Costa Rica.

“Era el proceso mensual más tardío de su historia.

Fue a una amiga del colegio a la que le compartió su memoria.

Le contó que dos meses atrás, con aquel muchacho fugaz,

hicieron tremendo pastel en aquel viejo hotel”, empieza la letra de esta canción.

La pieza fue incluida en el disco Sin daños a terceros, en 1998.

En la gira de “Lo que el seco no dijo”

El concierto número 11 de la Residencia de Ricardo Arjona, realizado el pasado 16 de noviembre, fue especialmente nostálgico para los asistentes en Guatemala y marcó el inicio de la gira Lo que el seco no dijo.

Durante una pausa de casi 15 minutos, Arjona dio la bienvenida a la banda que lo acompañó en su etapa de residencia en Guatemala y en sus primeros pasos en el extranjero.

Desde el escenario, saludó a varios amigos presentes entre el público, entre ellos: Miguel Ángel Villagrán, conocido como Malín; Germán Giordano y Vinicio Quezada. Esa noche, todos subieron al escenario.

Video cortesía: Glenda Burrión