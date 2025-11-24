Ricardo Arjona: la guía para comprar boletos para los cuatro nuevos conciertos en Guatemala

La cuenta regresiva para adquirir las últimas cuatro fechas de Ricardo Arjona en Guatemala ha comenzado. La venta pondrá a disposición al menos ocho mil 192 cupos, que estarán disponibles a partir del miércoles 26 de noviembre, cuando E-Ticket habilite el portal de compra.

Este será el tercer intento para adquirir boletos para la residencia “Lo que el Seco no dijo”, y ofrecerá una nueva oportunidad a quienes no lograron obtener entradas en los 23 conciertos anteriores, para asistir a los espectáculos que marcan el inicio de su gira internacional.

Será a las 10 horas cuando el portal habilite las cuatro fechas finales anunciadas para diciembre, que reunirán al artista con su público en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, escenario en el que ha vivido momentos emblemáticos, como el dueto con Gaby Moreno, la ovación por su interpretación de “Jesús es verbo no sustantivo” y con visitas especiales.

Como en ocasiones anteriores, se espera que los nuevos conciertos registren un “sold out” en tiempo récord. Sin embargo, esta vez se han tomado medidas para evitar que muchos seguidores se queden sin boletos, por lo que se limitará la compra a dos entradas por usuario.

Estas acciones se implementaron tras las críticas en redes sociales, que señalaron complicaciones durante las ventas anteriores. Además, se insta a los seguidores a evitar la reventa, para no exponerse a precios inflados o posibles estafas.

Para esta fase estarán disponibles diez localidades, con 2,048 butacas habilitadas por función, según datos de Cultura Guate. En total, serán ocho mil 192 cupos para disfrutar canciones como “Grita, mujer”, “70%” o “Despacio que hay prisa”.

Butacas disponibles por sección

Según el cálculo de los asientos habilitados en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, así se distribuyen por sección:

Platea: 910 personas

Balcón I: 572 personas

Balcón II: 311 personas

Palco I: 127 personas

Palco II: 128 personas

Nuevas fechas

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Distribución real, precios y cargos

Con cuatro rangos de precios, E-Ticket ha mantenido los valores de los conciertos anteriores. A continuación, se detallan los precios incluyendo el cargo por servicio:

Central adulto: Q1,935.00

Lateral derecho adulto: Q1,935.00

Lateral izquierdo adulto: Q1,935.00

Balcón I delantero adulto: Q925.00

Balcón I trasero adulto: Q925.00

Balcón II adulto: Q695.00

Palco inferior izquierdo adulto: Q495.00

Palco inferior derecho adulto: Q495.00

Palco superior izquierdo adulto: Q495.00

Palco superior derecho adulto: Q495.00

Guía actualizada para adquirir boletos

Ingresar al sitio oficial: www.eticket.gt (único autorizado para la venta). Buscar y seleccionar dentro del portal el evento: Ricardo Arjona. Hacer clic en el botón “Ver evento”. En el calendario, seleccionar una de las cuatro fechas disponibles. Elegir localidad y asiento en el mapa interactivo: Asientos disponibles: en blanco

Asientos ocupados: en celeste

Dato: si los espacios aparecen en gris, ya fueron reservados. Revisar la selección (parte superior derecha) y presionar “Continuar” para hacer la compra. Aceptar los términos y condiciones del sitio. Dato: si el asiento fue reservado, aparecerá el mensaje: “Lugar no disponible”.

Dato: una vez iniciada la compra, dispone de 10 minutos para completarla. Ingresar los datos de la tarjeta y elegir modalidad de entrega: Ticket electrónico: boleto digital en código QR.

Ticket pick-up: boleto para impresión. Seleccionar el método de pago y, si fuera necesario, el número de cuotas. Finalizar el proceso presionando el botón “Completar compra”.

Dato importante: previo a la compra, es necesario tener una cuenta activa en E-Ticket para evitar retrasos, ya que existe un límite de tiempo para completar el pago de los asientos seleccionados.