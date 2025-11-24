Ricardo Arjona anuncia concierto en Perú con su gira “Lo que el Seco no dijo”: “Hay cosas que hay que repetir”

A cuatro semanas del inicio oficial de su nueva gira, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona continúa su expansión internacional, esta vez hacia las tierras que resguardan Machu Picchu.

Como parte de la promoción de su más reciente álbum, Seco, Arjona incluirá a Perú en su recorrido para ofrecer a sus seguidores un espectáculo que reúne canciones como “70%”, “Mujer” y “Despacio que hay prisa”, junto con éxitos de su carrera como “Minutos”, “Historia de un taxi” y “Señora de las cuatro décadas”.

El Estadio Nacional de Lima será el punto de reencuentro entre el artista y su público. Durante el anuncio de su próximo concierto, Arjona recordó una experiencia anterior en el país, cuando los seguidores continuaron celebrando después del evento.

“Hace algunos años, en Lima, después de más de dos horas de concierto, la gente seguía cantando por las calles”, señaló el artista en un video que muestra a la multitud reunida para disfrutar de su música.

“Hay cosas que hay que repetir”, dijo el cantautor, previo a anunciar a Perú como su sexto destino confirmado para el 2026. El espectáculo se llevará a cabo el 26 de junio del 2026 en el Estadio Nacional de Lima.

Con imágenes de su anterior concierto y de su visita a Machu Picchu, Arjona emocionó a sus seguidores en el país sudamericano, quienes podrán adquirir sus boletos en preventa los días 28 y 29 de noviembre en Teleticket.

Perú se suma a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico, países que disfrutarán de su música en el 2026, luego de que el artista finalice sus 27 conciertos previstos en Guatemala.

Hasta el momento, Arjona ha realizado 15 presentaciones, en las que los fanáticos han disfrutado de duetos con Gaby Moreno, propuestas de matrimonio, canciones dedicadas e incluso de la interpretación, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, del tema “Jesús es verbo no sustantivo”, ovacionado por el público.

Lo que el Seco no dijo se perfila como uno de los espectáculos más esperados del 2026. Según detalló Metamorfosis a Prensa Libre el pasado 18 de septiembre, este montaje “va mucho más allá de un concierto tradicional: combina las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Ricardo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo”.

Ricardo Arjona anuncia un nuevo a Perú como quinto país destino para el 2026. (Video: Redes sociales Ricardo Arjona)