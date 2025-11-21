Ricardo Arjona confirma fecha de venta de boletos para los conciertos del 11 al 14 de diciembre en Guatemala

¡Una semana más! Fue parte del anuncio que el equipo de Ricardo Arjona hizo al revelar la fecha de venta de boletos para los cuatro conciertos que el cantautor agregó en Guatemala. En medio del éxito de sus presentaciones y a meses de lograr 23 sold out en tiempo récord, Arjona anunció la ampliación de su temporada de 23 a 27 conciertos.

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias seguirá siendo su hogar temporal por una semana más, al habilitar conciertos del jueves 11 al domingo 14 de diciembre. Esto dará oportunidad a sus seguidores de formar parte del regreso del cantautor a los escenarios.

Para estas cuatro fechas se habilitarán al menos ocho mil 192 cupos adicionales, según el cálculo de la cantidad de butacas del recinto. Los boletos estarán disponibles a partir del próximo 26 de noviembre, desde la página oficial de la empresa E-Ticket.

Como en las dos ventas anteriores, se espera que, a las 10 horas del miércoles 26, el portal habilite las entradas para la residencia Lo que el Seco no dijo. En su anuncio de la ampliación, Arjona destacó estar viviendo un momento único y dijo sentirse “feliz de quedarnos una semana más” con sus seguidores de este país.

Los 27 conciertos en Guatemala forman parte de la gira de promoción del nuevo disco del cantautor, Seco, y marcan su retorno a los escenarios internacionales. Luego de Guatemala, continuará en otros países de América como Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico.

Precios y localidades

El portal de E-Ticket ya ha habilitado el espacio que contiene las cuatro fechas de venta de boletos bajo la leyenda “próximamente a la venta”. Asimismo, ha revelado los precios y localidades:

Central: Q1,935.00

Lateral derecho: Q1,935.00

Lateral izquierdo: Q1,935.00

Balcón I delantero: Q925.00

Balcón I trasero: Q925.00

Balcón II: Q695.00

Palco inferior izquierdo: Q495.00

Palco inferior derecho: Q495.00

Palco superior izquierdo: Q495.00

Palco superior derecho: Q495.00

Los boletos están sujetos a cargo por servicio del sistema E-Ticket.

Nuevas fechas

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anuncia la fecha de venta de boletos para sus próximos cuatro conciertos. (Video Prensa Libre: Redes Sociales Ricardo Arjona)