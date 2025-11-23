escenario
Video muestra la vibrante ovación a Ricardo Arjona al cantar “Jesús verbo no sustantivo” en el Teatro Nacional
Ricardo Arjona emocionó una vez más a sus admiradores guatemaltecos con la interpretación de “Jesús verbo no sustantivo”, una de sus melodías icónicas.
Ricardo Arjona ofrecerá un total de 27 conciertos como parte de su gira Lo que el Seco no dijo en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
Los conciertos de la residencia Lo que el Seco no dijo han sacudido las fibras emotivas de muchos seguidores del cantautor Ricardo Arjona en Guatemala. Los fanáticos han coreado cada una de sus canciones con emotividad, nostalgia e incluso se han puesto de pie para aplaudir.
El pasado 22 de noviembre, el artista brindó un concierto más en el Teatro Nacional (Centro Cultural Miguel Ángel Asturias) en el cual recibió una gran ovación de pie por parte del público, según lo observado en un vídeo publicado por Prensa Libre, del usuario de TikTok, Mario Aldana.
Después de dichos aplausos, el cantautor rememoró una anécdota ocurrida en el mismo recinto hace varios años, donde habría cantado Jesús verbo no sustantivo y fue ovacionado de una forma similar.
“Me tenían prohibido cantar algunas canciones, yo estaba muy jovencito, yo abría un show para alguien acá y entonces me ponían a cantar (…). Aquella noche, decidí tomar la guitarra, sentarme en una silla ahí y llevar la contraria, y creo que fue la noche que cambió mi vida, justamente en este teatro”, afirmó el cantante antes de interpretar dicha melodía nuevamente.
Jesus verbo no sustantivo, una canción icónica de Ricardo Arjona
El cantautor ha mencionado en ocasiones anteriores que Jesús verbo no sustantivo se encuentra entre las canciones más importantes de su repertorio.
“Es uno de los temas más importantes. Lo único que hice fue un resumen anecdótico de muchas cosas que fui viviendo alrededor de este tema”, mencionó Arjona hace varios años en una entrevista ante la prensa chilena.
En dicha ocasión, relato que, entre las anécdotas que le motivaron a componerla fue la de la una monja que lo expulsó de clases durante un mes cuando el cantautor le preguntó si Jesús había tenido novia.
“Entonces yo descubrí que en cuestiones de religión era prohibido pensar, que había que ajustarse al método y regirse por él nada más”, afirmó en aquella oportunidad.
Además, este tema ha provocado grandes ovaciones por parte del público, como las acontecidas en el Teatro Nacional por parte de los fanáticos de su natal Guatemala.