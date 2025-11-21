“Me gustaría ser productor de Arjona”: el niño de siete años que conmovió al cantautor al revelar su sueño

En uno de los recientes conciertos del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona en su residencia Lo que el Seco no dijo, el artista se conmovió por el sueño de uno de sus pequeños seguidores. Su autenticidad y amor por el cantante lo llevaron a recibir una sorpresa por parte de Mundo Arjona.

En un video compartido por Mundo Arjona se presentó a Pablo, un niño de siete años que sigue al cantautor y vivió una experiencia única durante su visita a la residencia del artista. En ella compartió que uno de sus sueños a futuro es “ser productor de Ricardo Arjona”.

El video refleja su pasión por las canciones de Arjona y los sentimientos a flor de piel que vivió. El pequeño expresó: “Hola, me llamo Pablo Eduardo, tengo siete años y me gusta mucho la música de Arjona”.

Pablo comentó que, dentro del repertorio del cantautor guatemalteco, sus canciones favoritas son “70%”, de su más reciente disco Seco, y “No me importa nada”, del álbum Adentro.

Durante la interpretación de “70%”, Pablo vivió el momento con lágrimas. En su pequeña entrevista confesó: “De grande me gustaría ser productor de Arjona”, lo que llamó la atención del artista.

En sus historias, Ricardo Arjona compartió su reacción ante su joven fan, donde dijo: “Yo quiero que esta belleza venga a producir el concierto conmigo un día de estos”, en alusión a cumplir el sueño del niño.

Ricardo Arjona respondió al suelo de pablo con una pequeña invitación. (Video Prensa Libre: Redes Sociales Ricardo Arjona)

Por su parte, Mundo Arjona sorprendió a Pablo al nombrarlo el miembro más joven, lo cual lo emocionó. “De Mundo Arjona tenemos una sorpresa para vos y nos gustaría que fueras el miembro más joven de Mundo Arjona para toda la vida”, dijeron.