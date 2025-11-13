“Lo hicieron madrugar para firmar las velas de Hecho a la Antigua”: Fundación Adentro venderá velas autografiadas por Arjona

En medio del éxito de su residencia Lo que el Seco no dijo, en Guatemala, el cantautor hizo una parada especial para firmar las velas utilizadas en su concierto Hecho a la Antigua, celebrado en 2021, las cuales serán puestas a la venta por la Fundación Adentro.

Durante la mañana del 13 de noviembre, Ricardo Arjona compartió una historia en sus redes sociales donde se observa al cantautor autografiando lo que parecen ser los empaques de las velas que saldrán a la venta.

Con la leyenda: “Lo hicieron madrugar para firmar las velas originales de Hecho a la Antigua, para la Fundación Adentro”, anunciaba la sorpresa que el artista y la fundación tienen para su público.

Minutos después, la Fundación Adentro detalló: “Seis mil velas iluminaron una de las noches más importantes en la historia de la música latinoamericana”, en referencia al concierto íntimo que el cantautor celebró el 10 de abril de 2021, desde el patio del convento de Las Capuchinas, en Antigua Guatemala.

El evento, transmitido por streaming, utilizó más de seis mil velas para iluminar el recinto, lo que buscaba dar un estilo más íntimo. Estas velas fueron entregadas a la Fundación Adentro.

Ricardo Arjona Autografía empaques de las velas de su concierto Hecho a la Antigua. (Video Redes social: Ricardo Arjona)

“Estas velas representan la inmensa magia que se desprendió de su luz”, señala el video posteado tanto por Arjona como por la fundación. Luego resalta: “Usted podría ser dueño de un protagonista de aquella noche”, en referencia a las velas.

Con ello, según destaca el video, los compradores podrán “aportar una luz a la educación”, propósito de la Fundación Adentro, la cual busca “contribuir al desarrollo social, económico, académico y cultural de la sociedad guatemalteca, particularmente de las comunidades más vulnerables y de escasos recursos, a través de una educación de calidad”, como lo detalla su página web.

La venta, según publicaciones, iniciará este jueves desde el estand instalado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, durante los conciertos del cantautor, y estará disponible hasta agotar existencias.

En cuanto al precio y la cantidad de ejemplares disponibles, la fundación no ha brindado aún detalles.

Fundación Adentro, anuncia venta de las velas utilizadas en el concierto Hecho a la Antigua de 2021. (Video Redes social: Ricardo Arjona)