“Vamos, abuelo”: la nieta de Ricardo Arjona lo visita durante su residencia Lo que el Seco no dijo en Guatemala

Durante la segunda semana de su residencia Lo que el Seco no dijo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la hija de Ricardo Arjona Junior visitó a su abuelo. Las imágenes de la pequeña, vestida con una prenda alusiva a la gira, conmovieron a los seguidores del cantautor guatemalteco. También fue captado su hijo menor, Nicolás Arjona, cuya presencia llamó la atención del público

Con 61 años, Ricardo Arjona se convirtió recientemente en abuelo, luego de que su segundo hijo y su pareja, Jannelle González, tuvieran una bebé. Las sospechas entre sus seguidores comenzaron en abril del 2025, cuando Ricardo Arjona Junior publicó una fotografía con una bebé en brazos y un mensaje breve: “Bienvenida”.

Tiempo después se confirmó que era la hija de la pareja, cuando Jannelle González compartió en su cuenta de Instagram: “La mayor recompensa con la que la vida me ha bendecido. Convertirme en tu madre ha sido la mayor alegría de mi vida”. Esta publicación emocionó a los seguidores del artista, pues confirmaba que el cantante ya era abuelo.

Meses después, tanto Ricardo Arjona Junior como su pareja realizaron una sesión de fotos en familia, donde celebraron el nacimiento de su pequeña. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales junto al mensaje: “Mi mundo entero”.

Recientemente, Jannelle González dejó ver en una de sus historias a su hija, quien llevaba una prenda alusiva a la residencia, con el texto: “Arjona. Lo que el Seco no dijo”, acompañada del mensaje: “Vamos, abuelo”.

Horas después, Ricardo Arjona Junior compartió en sus historias una foto de la pequeña gateando en el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, lo que confirma la visita tanto de González como de su hija al concierto.

Y es que el administrador de empresas ha acompañado al artista en sus giras y, recientemente, ha apoyado el desarrollo del tour Lo que el Seco no dijo, tanto en Guatemala como en otros países.

Nieta de Ricardo Arjona sobre el escenario del Teatro Nacional. (Foto: Captura de pantalla IG: RicardoArjonav)

Tercer hijo de Arjona, en el concierto

Otra de las sorpresas de los recientes conciertos fue la visita de Nicolás Arjona, hijo del cantautor, al Teatro Nacional. Seguidores lo captaron en el vestíbulo de la Gran Sala Efraín Recinos, previo al inicio del concierto de Ricardo Arjona.

Nicolás Arjona, hijo del cantautor y la modelo Deysi Arévalo, nació en el 2010 y es el menor de los hermanos Arjona. Medios internacionales señalan que podría heredar el talento musical de su padre. Su presencia en el espectáculo fue compartida por su madre en una historia de Instagram.

El hijo de Ricardo Arjona se hace presente en uno de los shows del cantautor en Guatemala. (Foto: Captura de pantalla IG: Deisy Arévalo)

Gira en expansión

Mientras Ricardo Arjona está a horas de finalizar su segunda semana de presentaciones en Guatemala, sus seguidores están atentos a la compra de boletos para los cuatro conciertos que el cantautor habilitó para diciembre.

Esto extiende su gira en Guatemala, país que ha mantenido el furor por el cantautor, quien en esta ocasión decidió iniciar su gira internacional por el país que lo vio crecer y desde un espacio con gran simbolismo para él.

Las fechas previstas para integrarse a los 23 conciertos que alcanzaron el sold out en menos de dos horas son:

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Conciertos donde, al menos, 8,192 espectadores podrán obtener cupos para vivir la experiencia de Ricardo Arjona y su nueva gira.