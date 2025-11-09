“Vos ya te comprometiste, ahora me le cumplís”: la reacción de Ricardo Arjona ante una propuesta de matrimonio en su sexto concierto

Durante el espectáculo, un hombre se arrodilló ante su novia para pedirle matrimonio, tras ocho años de relación. La reacción del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona no pasó desapercibida: en tono de broma, advirtió al novio que ahora debía cumplirle.

En medio de la canción Hasta que la muerte los separe, una pareja entre el público llamó la atención del artista y de los asistentes, pues el caballero aprovechó el momento para arrodillarse y, con anillo en mano, pedirle a su novia que fuera su esposa.

Mientras Arjona cantaba “La costumbre desde hoy ya está instalada”, la novia aceptó la propuesta, entre gritos del público y en un emotivo momento en el que la pareja se abrazaba. El artista notó el gesto, lo que lo llevó a detener su presentación durante el sexto concierto, el pasado sábado 8 de noviembre.

El novio, mostrándole la caja del anillo, afirmó al cantautor que se había comprometido con su pareja, lo que generó una inmediata reacción del artista. “Ustedes dijeron antes que nos convenza con sus canciones”, bromeó, provocando las risas del público. “De una vez le entregó el anillo. Bien hecho”, añadió.

“¿Cuánto llevan de novios ustedes?”, preguntó Arjona, a lo que el caballero respondió: “Ocho años”, generando una expresión de sorpresa en el cantautor, quien replicó: “Bien, bien”.

Luego continuó: “¿Cuándo es la boda?”. El novio, algo nervioso, dijo “pronto”, mientras la novia hacía un gesto de no saber. Arjona respondió con humor: “¿Todavía no sabés cuándo es la boda?”, en alusión a que el novio solo había planeado la propuesta y no la fecha del enlace.

Las carcajadas estallaron cuando el artista comentó: “Vos dijiste: ‘Yo le entrego un anillo en el concierto de Arjona a la mitad y después vemos cómo resolvemos’. Yo le parto la canción a Arjona a la mitad y después vemos cuándo le ponemos fecha”.

Entre risas y aplausos, Arjona les deseó lo mejor, concluyendo: “No me hagan caso, no le hagan caso a esta canción. ¡Que sean muy felices!”.

Con entusiasmo, propuso: “Vamos a hacer fotos de boda”. Y advirtió, con una sonrisa: “Vos ya te comprometiste, ahora me le cumplís”, mientras el público reía. Acto seguido, retomó la canción.

Este fue el segundo compromiso que ocurrió durante los primeros conciertos de Ricardo Arjona, luego de que, durante la primera semana, otra pareja también se comprometiera en medio de su espectáculo.

A pocas horas de concluir su séptimo concierto de la residencia en Guatemala, los seguidores del artista esperan la confirmación de la fecha de venta para los cuatro conciertos que ofrecerá en diciembre, con los que completará 27 presentaciones en el país.