Ricardo Arjona anuncia cuatro nuevas fechas y amplía a 27 conciertos su residencia “Lo que el Seco no dijo” en Guatemala

Al inicio de su residencia Lo que el Seco no dijo, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anunció oficialmente la ampliación de sus conciertos de 23 a 27, para que seguidores de Guatemala y otros países puedan ser testigos de su regreso a los escenarios.

La sorpresa fue confirmada por Arjona horas antes de iniciar su cuarto concierto en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde ha vivido experiencias únicas en sus primeras presentaciones, las cuales han sido un viaje entre sus más recientes éxitos y las canciones que han definido su carrera artística.

Con esta segunda ampliación de su espectáculo, el cantautor abre una nueva oportunidad para que sus fieles seguidores —quienes no lograron asistir a los primeros 23 conciertos— vivan la experiencia de su residencia en Guatemala durante cuatro fechas que se extenderán en diciembre.

“Este staff fantástico, que viene de todas partes del mundo, luce feliz con este país. Orgulloso de ser chapín. Y feliz de quedarnos una semana más”, escribió Ricardo Arjona al anunciar las nuevas fechas, que abarcan del 11 al 14 de diciembre.

El anuncio fue acompañado por el mensaje del artista: “Esta residencia nos muestra que todavía hay muchas cosas que me toca vivir parado en un escenario”, en referencia a los momentos compartidos durante sus primeros conciertos, donde personas de Guatemala y de distintas partes del mundo colmaron la Gran Sala Efraín Recinos.

Arjona también destacó: “Incluso después de haberlo hecho tantas veces, hay mucho por vivir junto a ustedes”, al justificar la extensión de la residencia “para ustedes y para nuestra dicha, una semana más feliz”.

Durante su anuncio, el cantautor resaltó que intentaron conseguir más fechas, pero “no ha sido fácil”.

Fechas

Para estas nuevas fechas, se habilitarán al menos 8,192 cupos adicionales para la residencia.

Jueves 11 de diciembre

Viernes 12 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Domingo 14 de diciembre

Boletos, precios y localidades

Como en los primeros 23 conciertos, se espera que la venta de entradas esté a cargo de la empresa E-Ticket, que deberá anunciar oficialmente la fecha de inicio de venta. También se prevé que los precios y las localidades se mantengan.

Precios anteriores (incluyen cargo por servicio):