Escenario

Ricardo Arjona en Guatemala: horarios clave, apertura de puertas, duración del show y fechas restantes de la residencia 2025

Los conciertos de Ricardo Arjona han desatado furor entre sus seguidores, quienes abarrotan el Teatro Nacional en cada presentación para reencontrarse con el cantautor.

Ricardo Arjona arranca con sus primeros tres conciertos de su gira, "Lo que el Seco no dijo" en Guatemala 2025. (Foto Prensa Libre: Metamorfosis

La residencia de Ricardo Arjona se ha convertido en un fenómeno del entretenimiento guatemalteco. Seguidores de diversas partes del país y del extranjero se concentran en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para vivir la gira “Lo que el Seco no dijo”. En la segunda semana se espera la asistencia de más de ocho mil personas durante sus cuatro conciertos.

La Gran Sala Efraín Recinos será el epicentro del reencuentro entre el público y Ricardo Arjona, y marca su regreso a los escenarios internacionales. El evento, consolidado como un éxito tras los tres primeros conciertos, continuará desde el jueves 6 de noviembre hasta el domingo 7 de diciembre, con la promesa de un espectáculo único.

La nueva gira no solo promociona su reciente disco Seco, sino que también ofrece un recorrido musical por al menos 30 de sus canciones, que incluyen “Mujeres”, “Acompáñame a estar solo”, “Mi país” y temas del nuevo repertorio, como “Despacio que hay prisa” y “Mujer”.

En cada presentación, se espera la asistencia de al menos 2,048 personas en la Gran Sala Efraín Recinos, para celebrar el regreso del artista y vivir una etapa más íntima, en la que Arjona se ha acercado a sus raíces y a su familia, como lo ha expresado durante la promoción de Seco.

El parqueo estará habilitado a partir de las 14 horas. Según Show Business Guatemala, el ingreso al recinto iniciará a las 18.30 horas, por las entradas de la 21 calle y 6.ª avenida, así como por la 24 calle y 6.ª avenida, conocida como la calle empedrada. En ese momento se abrirán las puertas del recinto, y los asistentes podrán hacer fila para ingresar a la Gran Sala.

El espectáculo comienza a las 20.30 horas, y tendrá una duración aproximada de dos horas y media, con un recorrido por más de 30 canciones, según informó Show Business Guatemala.

Fechas restantes de la residencia

Tras los tres primeros conciertos, Arjona continuará con otras cinco semanas de presentaciones en el Teatro Nacional, con 20 de las 23 fechas ya agotadas.

Segunda semana

  • Jueves 6 de noviembre
  • Viernes 7 de noviembre
  • Sábado 8 de noviembre
  • Domingo 9 de noviembre

Tercera semana

  • Jueves 13 de noviembre
  • Viernes 14 de noviembre
  • Sábado 15 de noviembre
  • Domingo 16 de noviembre

Cuarta semana

  • Jueves 20 de noviembre
  • Viernes 21 de noviembre
  • Sábado 22 de noviembre
  • Domingo 23 de noviembre

Quinta semana

  • Jueves 27 de noviembre
  • Viernes 28 de noviembre
  • Sábado 29 de noviembre
  • Domingo 30 de noviembre

Sexta semana

  • Jueves 4 de diciembre del 2025
  • Viernes 5 de diciembre
  • Sábado 6 de diciembre
  • Domingo 7 de diciembre
