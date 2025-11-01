Un viaje entre lo conocido y lo inédito: el repertorio de canciones del primer concierto de Ricardo Arjona en Guatemala

Ricardo Arjona mostró nuevamente su talento en el inicio de su residencia en Guatemala con Lo que el Seco no dijo, al presentar un amplio repertorio de 30 canciones entre sus mayores éxitos y los temas que conforman su más reciente producción, Seco. Entre gritos, aplausos y llanto, sus seguidores vivieron la experiencia a flor de piel al ver al cantautor volver a los escenarios.

Como en cada concierto de Ricardo Arjona, la velada tuvo un par de sorpresas. Una de ellas fue la interpretación de una canción que los fans no habían escuchado antes y que muchos creen podría formar parte de su siguiente álbum. Arjona ambientó al público con una canción inédita, mientras al fondo del escenario se proyectaba el nombre Cabaret seco. Por ello, sus seguidores presumen que este podría ser el título de la nueva canción.

La canción inédita no fue confirmada por el artista como parte de su nuevo álbum, ni mencionó su nombre. Asimismo, presentó una gran variedad de temas incluidos en Seco, disco que inspiró su gira, la cual tendrá otras 22 fechas en Guatemala y luego se extenderá a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico.

Otra de las sorpresas fue cuando Arjona habló de una canción dedicada a su padre, Ricardo Arjona Moscoso. “Esta canción me la quiso escribir mi papá, pero decidí escribírsela yo. Ojalá que la pueda cantar”, expresó.

El concierto también incluyó interpretaciones a tres voces, como en su conocida canción Fuiste tú. El recinto, que recibió al menos a 2 mil 48 personas, "será escenario de un espectáculo único", según detalló Metamorfosis a Prensa Libre el pasado 18 de septiembre. La gira irá más allá de un concierto tradicional, pues combinará escenas memorables, una producción espectacular y la experiencia única que solo Arjona puede ofrecer, se dijo entonces.

Interpretaciones de Ricardo Arjona

El primer show de Ricardo Arjona arrancó pasadas las 20.30 horas. Mientras el artista salía al escenario, sonó de fondo la canción Iluso, pero fue con Gritas, del álbum Seco, con la que dio inicio al concierto el 31 de octubre.

Le siguió el éxito Ella, del álbum Circo soledad, que puso al público a cantar y aplaudir con emoción. Continuó con su emblemático tema El problema, del álbum Santo pecado (2002).

Con la clásica canción "El Problema", Arjona hizo corear al público en su primer concierto. (Video Prensa Libre: Cortesía)

Posteriormente, Arjona anunció que ambientaría el momento; fue entonces cuando interpretó la canción inédita. Aunque no está confirmado, los fans sugieren que podría titularse Cabaret seco, debido a la leyenda proyectada en las pantallas.

A estas se sumaron grandes éxitos que han acompañado a Ricardo Arjona a lo largo de su carrera, con temas de sus discos Adentro, Santo pecado, Circo soledad y Animal nocturno. Entre ellos:

El que olvida

Hasta que la muerte nos separe

Acompáñame a estar solo

Apnea

Si el norte fuera el sur

Lo poco que tengo

Despacio que hay prisa

Con una de sus nuevas canciones, Ricardo Arjona emociono al público. (Video Prensa Libre: Cortesía)

Dime que no

Con "Dime que no", Ricardo Arjona hizo cantar a sus seguidores que han vivido un amor camuflajeado. (Video: Prensa Libre: Cortesía)

Cuando

Cómo duele

Te conozco

Historia de taxi

Te enamoraste de ti

Tarde

Mujer de lujo

Mujer

Con Mujer, Ricardo Arjona debuto como director, mismo video que protagoniza su hija. (Video Prensa Libre: Cortesía)

Todo termina

Luna

Morir por vivir

Nirvana

Desnuda

Señora de las cuatro décadas

Al ritmo del saxofón, Ricardo Arjona le canto a sus fanáticas que pasan de los 40 años. (Video Prensa Libre: Cortesía)

Fuiste tú

A tres voces, se escucha parte del coro de Fuiste Tú , en el concierto de Ricardo Arjona. (Foto: Prensa Libre: Cortesía)

Minutos

Mi país

Mujeres

Mujeres fue el tema con el que Ricardo Arjona cerró su primer concierto en Guatemala, el cual también marca el inicio de la gira que se extenderá a varios países de América en 2026.