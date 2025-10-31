Con lleno total, Ricardo Arjona inicia su gira “Lo que el seco no dijo” en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el cantautor guatemalteco dio inicio a su espectáculo, que comenzó en su país natal, donde al menos 47 mil 104 personas corearán sus éxitos entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre.

Con este proyecto, el artista vuelve a sus raíces y presenta una selección de 12 canciones de su más reciente álbum, Seco, al que ha definido como una exploración profundamente personal y honesta, con un estilo que trasciende convencionalismos.

Arjona ofrecerá 23 conciertos con localidades agotadas, en los que, en cada presentación, unas dos mil 48 personas serán testigos del nacimiento de esta nueva etapa musical. El tour también llegará a países como Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico, hasta ahora confirmados.

Entre la euforia, las emociones a flor de piel y una tarde fría, los seguidores abarrotaron el ingreso a la Gran Sala Efraín Recinos para presenciar un nuevo capítulo en la carrera del cantautor.

El recinto, que hoy se convierte en epicentro del cariño hacia Ricardo Arjona, fue inaugurado el 16 de junio de 1978. Su diseño estuvo a cargo del ingeniero, escultor y pintor Efraín Recinos Valenzuela (1928-2011), y fue el mismo que lo recibió en la obra de teatro Esto es Broadway, en 1982, bajo la dirección del maestro Vinicio Quezada.

Previo al concierto

Horas antes del inicio oficial del espectáculo, cientos de seguidores comenzaron a llegar a los alrededores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. A las 15.50 horas, los primeros fanáticos ingresaron al recinto, donde se congregó una comunidad entusiasta de clubes de seguidores nacionales e internacionales.

Los primeros en entrar fueron los miembros de la Arjona Pandilla, quienes compartieron con Prensa Libre la emoción del momento. Entre abrazos y cánticos, expresaron su alegría por ser parte del arranque de la gira.

También llegaron admiradores de distintos países. Ronald Carballo, de Costa Rica, comentó a Prensa Libre que esperaba “un show fenomenal”, mientras que Gaby Delgado, de México, aseguró que “siempre espera lo mejor del cantautor”.

El club de fans Me quedaré, de Panamá, manifestó que espera “todo” del espectáculo y anhela escuchar a Arjona en vivo. A ellos se sumaron seguidores procedentes de Chile, Argentina y nuevamente Costa Rica, quienes viajaron para ser parte de una noche que describieron como “inolvidable”.

Escenario de Ricardo Arjona

Entre pantallas, instrumentos y recuerdos, se mostró la escenografía que Ricardo Arjona utilizará en su primer concierto en Guatemala. Elementos como una televisión antigua y una fotografía de su niñez —la misma que fue usada para promocionar su disco Seco— forman parte del entorno que acompañará al artista en el escenario.

Arranca el show de Ricardo Arjona

Pasadas las 20.30 horas de este 31 de octubre, y con el tema Iluso como fondo, Ricardo Arjona salió al escenario derrochando alegría y carisma. Interpretó su nueva canción Gritas, del álbum Seco, lo que provocó la euforia del público, que no dejó de corear el tema. El show fue seguido por la canción "Ella".

Foto del inicio del concierto de Ricardo Arjona, donde interpreto uno de sus nuevos éxitos. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

En el concierto también interpretó una de sus canciones más aclamadas: El problema, de su álbum Santo Pecado (2002), con la que el público continuó la fiesta.

Con la clásica canción "El Problema", Arjona hizo corear al público en su primer concierto. (Video Prensa Libre: Cortesía)

Durante el espectáculo, el cantautor también compartió un espacio íntimo con su público, en el que hizo una breve reflexión a decir "vengo de una generación donde el bullying nos hacía más fuertes", por lo que invitó habló del papel de los padres y su responsabilidad con las futuras generaciones, al expresar: “Si traen hijos al mundo, enséñenles a vivir”.

Show de convivencia

Antes de iniciar su residencia, el cantautor ofreció un espectáculo exclusivo para los trabajadores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y sus familiares, el martes 28 de octubre. En esa ocasión, compartió momentos únicos con quienes resguardan el recinto.

Durante su presentación, Arjona les expresó: “Ustedes son los primeros que ven esto, ¡es tremendo!”, y reflexionó sobre cómo presentarse en el Teatro Nacional cambió su vida: “Este lugar donde estoy sentado hace muchos años cambió mi vida”, dijo. “Yo abría shows para un montón de artistas que venían acá. Era un abridor de shows profesional”, recordó.

Ese mismo lugar lo recibe ahora como protagonista del inicio de su nueva gira.

Entre recuerdos y momentos emotivos, Arjona presentó su nueva gira, de la que se espera un espectáculo único en sus 23 funciones.