Conciertos de Ricardo Arjona 2025: parqueos disponibles y restricciones en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

La gira Lo que el Seco no dijo comenzó oficialmente en Guatemala, donde el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona hará cantar a sus fanáticos al ritmo de Nirvana, 70% y Mujer. El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el recinto que reunirá al artista con sus seguidores nacionales e internacionales, desde el 31 de octubre hasta el 7 de diciembre.

Cada noche, durante los 23 conciertos que ofrecerá el artista, se espera la asistencia de alrededor de dos mil 48 personas al Teatro Nacional, donde vivirán su regreso a los escenarios. Ante la alta afluencia de visitantes, el recinto podría presentar limitaciones en sus áreas de estacionamiento, por lo que se han habilitado opciones externas.

El Centro Cultural cuenta con más de 700 espacios de parqueo; sin embargo, algunos asistentes deberán utilizar parqueos alternativos, lo cual podría contribuir a mejorar el tránsito vehicular en la zona, según explicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

De acuerdo con Show Business Guatemala, la apertura del parqueo se dará a las 14 horas para cada concierto; las puertas abrirán a las 18.30 horas y el espectáculo comenzará a las 20.30 horas.

El ingreso al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será por la 21 calle, la 24 calle y la 6.ª avenida. Según el Acuerdo Ministerial 1238-2022, quienes asistan a presentaciones artísticas, culturales o de cualquier índole deben pagar por el uso del parqueo:

Tarifa sin evento: Q5 por cada media hora o fracción.

Tarifa por evento: Q25 tarifa única, vigente desde 30 minutos antes del inicio y hasta que finalice.

Montejo también informó sobre los parqueos cercanos al recinto que podrían estar habilitados:

Parqueo de tierra frente al antiguo BAM.

Parqueos del Gran Centro Comercial zona 4.

Plaza zona 4.

Edificio Mini.

Área del Centro Histórico hasta la 10.ª calle.

Restricciones dentro del recinto

Según Show Business Guatemala, están prohibidas las siguientes acciones dentro del recinto:

Pararse en las butacas.

Faltar al respeto a los colaboradores del Teatro.

Ingresar armas de fuego.

Portar mochilas o bolsas grandes.

Usar cámaras profesionales.

Ingresar alimentos o bebidas.

Fumar cigarrillos o vapear.

Ingresar con menores de 10 años.

Asimismo, la promotora pidió respetar las filas y el espacio asignado en la entrada, así como a los demás asistentes.