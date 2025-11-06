Conciertos de Ricardo Arjona 2025: parqueos habilitados, cómo presentar boletos y a qué hora inicia el show

El Centro Cultural Miguel Ángel Asturias se ha convertido en el escenario donde el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y sus seguidores se reúnen para vivir una experiencia única durante sus conciertos. Con cuatro fechas más por delante, Arjona convocará a más de 2 mil personas para disfrutar de canciones como Grita, Mujer o Despacio que hay prisa.

Desde este jueves 6 de noviembre, Arjona continuará su residencia Lo que el Seco no dijo, la cual se extenderá hasta el próximo 7 de diciembre y recibirá a más de 40 mil fanáticos que se distribuirán en los 20 conciertos restantes. En cada uno se vivirá un viaje musical entre lo conocido y lo inédito.

El espectáculo, que incluye al menos 30 canciones de su repertorio, ha emocionado a los primeros asistentes a los tres conciertos iniciales, en los que presentó una canción inédita y vivió momentos únicos. Cada noche, al menos 2 mil 48 personas acuden al Teatro Nacional, en la zona 1, para cantar junto al artista sus temas favoritos.

Ante la gran afluencia de visitantes al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y diversas actividades programadas en la ciudad capital entre el 6 y el 9 de noviembre —como el concierto de Natanael Cano, Latin Mafia y el desfile de carrozas navideñas de la Municipalidad de Guatemala—, se espera un fuerte congestionamiento vehicular.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, recomendó a los asistentes salir con tiempo, buscar rutas alternas a la avenida principal, optar por taxis o servicios de transporte por aplicación y ubicar parqueos disponibles, ya que el del recinto es limitado.

El Teatro Nacional cuenta con un parqueo con más de 700 espacios; por ello, algunos asistentes deberán buscar alternativas.

Parqueo dentro del Teatro Nacional

El parqueo del Teatro Nacional estará disponible para los asistentes a la residencia hasta completar los espacios habilitados. Según Show Business Guatemala, el acceso estará disponible desde las 14 horas en cada concierto, y se podrá ingresar por la 21 calle, la 24 calle y la 6.ª avenida.

La tarifa del parqueo está regulada por el Acuerdo Ministerial 1238-2022, que establece lo siguiente:

Tarifa sin evento: Q5 por cada media hora o fracción.

Tarifa por evento: Q25 tarifa única, vigente desde 30 minutos antes del inicio y hasta la finalización.

Montejo indicó también algunas opciones cercanas de parqueo disponibles:

Parqueo de tierra frente al antiguo BAM.

Parqueos del Gran Centro Comercial, zona 4.

Plaza zona 4.

Edificio Mini.

Área del Centro Histórico, hasta la 10.ª calle.

Horario de ingreso y cómo presentar el boleto

Para el ingreso al recinto, Show Business Guatemala informó que las puertas se abrirán a las 18.30 horas, y el espectáculo en la Gran Sala Efraín Recinos iniciará a las 20.30 horas.

Debe presentar su entrada de la siguiente forma:

ELECTRONIC-TICKET : A través de la billetera electrónica de iPhone o Android.

: A través de la billetera electrónica de iPhone o Android. PRINT-TICKET (PDF): Debe presentarse impreso. Sin impresión, no podrá ingresar.

Eticket advierte que, si se presenta más de una copia del boleto, el lector electrónico negará el acceso, incluso si la persona se identifica como compradora.