Ricardo Arjona en Guatemala: Las imágenes de las primeras tres veladas de la residencia en el país y el inicio de la gira “Lo que el Seco no dijo”

El pasado viernes 31 de octubre, Ricardo Arjona ofreció el primer concierto de la residencia en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la ciudad de Guatemala.

Con 23 conciertos programados a lleno total en ese emblemático recinto, el cantautor guatemalteco comenzó de forma oficial su gira Lo que el Seco no dijo.

22 años pasaron desde su último concierto en ese icónico centro cultural que ha sido testigo de grandes presentaciones y de un desfile de luminarias musicales y culturales, así como de espectáculos especiales.

En julio del 2003, Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado. En la actualidad admiradores de Guatemala, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay y de otras nacionalidades abarrotaron el recinto y disfrutaron del inicio de Lo que el Seco no dijo, una gira que en el 2026 llegará a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico.

Cuántos conciertos ha ofrecido Ricardo Arjona en el 2025

El cantautor nacional promociona la gira Lo que el Seco no dijo y en el país realiza una residencia en la que cada noche ha compartido anécdotas.

Arjona ha brindado tres veladas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y durante cada una, ha arrancado suspiros a multitudes, quiénes lo han ovacionado constantemente.

El viernes 31 de octubre ofreció el primer concierto oficial de la gira y residencia El sábado 1 de noviembre cantó por segunda ocasión El domingo 2 de noviembre ofreció el tercer show de la residencia en el Teatro Nacional

Gritas, Ella, El problema, El que olvida, Hasta que la muerte nos separe, Acompáñame a estar solo, Apnea, Si el norte fuera el sur, Lo poco que tengo, Despacio que hay prisa, Mujer, Todo termina, Luna, Morir por vivir, Nirvana, Desnuda, Fuiste tú, Señora de las cuatro décadas, Mi país y Mujeres, son algunos de los temas que Arjona ha interpretado en esta gira.

Durante las tres veladas, el equipo de producción de Ricardo Arjona ha compartido algunas fotografías que evidencian la magia de su espectáculo y el carisma de sus músicos, coristas y bailarinas.

Esta es la primera ocasión que Ricardo Arjona comienza un gira en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Con lleno total, Ricardo Arjona inicia su gira “Lo que el seco no dijo” en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)





22 años después, Ricardo Arjona regresó al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias e interpretó sus éxitos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

"Lo que el Seco no dijo" comenzó oficialmente en Guatemala y la residencia de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional es un auténtico éxito. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

La corista Karen Castiblanco apoya a Ricardo Arjona durante la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Yarel Hernández destaca con el bajo y agrega ritmo durante la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

El cantautor nacional Ricardo Arjona evidencia su alegría por cantar en su tierra natal. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Hammadi Bayard impone estilo con las melodías de su saxofón. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Omar Martínez forma parte de los músicos de Ricardo Arjona y con la trompeta demuestra su talento. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

La bailarina Midalys Perdigón Álvarez ha acaparado las miradas de los guatemaltecos durante la residencia de Ricardo Arjona. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Ricardo Arjona ha cautivado a multitudes durante las primeras tres veladas de "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

"Historia de Taxi" es un tema infaltable durante los conciertos de Ricardo Arjona y durante la residencia en Guatemala se ha escuchado. (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)