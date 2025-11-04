Escenario
Ricardo Arjona en Guatemala: Las imágenes de las primeras tres veladas de la residencia en el país y el inicio de la gira “Lo que el Seco no dijo”
El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comenzó oficialmente su residencia de conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y el inicio de gira por primera vez en su tierra natal.
Ricardo Arjona realiza una residencia de conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias de Guatemala y promociona la gira "Lo que el Seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)
El pasado viernes 31 de octubre, Ricardo Arjona ofreció el primer concierto de la residencia en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la ciudad de Guatemala.
Con 23 conciertos programados a lleno total en ese emblemático recinto, el cantautor guatemalteco comenzó de forma oficial su gira Lo que el Seco no dijo.
22 años pasaron desde su último concierto en ese icónico centro cultural que ha sido testigo de grandes presentaciones y de un desfile de luminarias musicales y culturales, así como de espectáculos especiales.
En julio del 2003, Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado. En la actualidad admiradores de Guatemala, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Uruguay y de otras nacionalidades abarrotaron el recinto y disfrutaron del inicio de Lo que el Seco no dijo, una gira que en el 2026 llegará a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico.
Cuántos conciertos ha ofrecido Ricardo Arjona en el 2025
El cantautor nacional promociona la gira Lo que el Seco no dijo y en el país realiza una residencia en la que cada noche ha compartido anécdotas.
Arjona ha brindado tres veladas en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y durante cada una, ha arrancado suspiros a multitudes, quiénes lo han ovacionado constantemente.
- El viernes 31 de octubre ofreció el primer concierto oficial de la gira y residencia
- El sábado 1 de noviembre cantó por segunda ocasión
- El domingo 2 de noviembre ofreció el tercer show de la residencia en el Teatro Nacional
Gritas, Ella, El problema, El que olvida, Hasta que la muerte nos separe, Acompáñame a estar solo, Apnea, Si el norte fuera el sur, Lo poco que tengo, Despacio que hay prisa, Mujer, Todo termina, Luna, Morir por vivir, Nirvana, Desnuda, Fuiste tú, Señora de las cuatro décadas, Mi país y Mujeres, son algunos de los temas que Arjona ha interpretado en esta gira.
LECTURAS RELACIONADAS
Residencia de Ricardo Arjona: Viajó seis mil kilómetros y, entre lágrimas, expresa lo que significa estar en el escenario como “la señora de las 4 décadas”
Las imágenes
Durante las tres veladas, el equipo de producción de Ricardo Arjona ha compartido algunas fotografías que evidencian la magia de su espectáculo y el carisma de sus músicos, coristas y bailarinas.