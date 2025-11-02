Residencia de Ricardo Arjona: Fundación Adentro dice presente en la gira “Lo que el Seco no dijo”

Luego del rotundo éxito del primer concierto de la residencia en Guatemala e inicio de la gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona continúa conquistado el corazón de sus admiradores.

El pasado viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, seguidores de varias nacionalidades fueron testigos del nuevo espectáculo que el artista nacional ofrece en la actualidad.

Con un repertorio en el que hace repaso por su discografía, interpreta sus éxitos y temas de Seco, su reciente álbum de estudio, Ricardo Arjona ha sido ovacionado y multitudes confirmaron que, siendo el ícono más importante de la música contemporánea de Guatemala, título que se ganó con trabajo, constancia y profesionalismo.

El cantautor nacional ha ofrecido dos de los 23 conciertos programados en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más icónicos del país.

Apoyo, solidaridad y alegría

Arjona sigue uniendo a más seguidores y este domingo 2 de noviembre, varios de los asistentes se preparan para vivir y disfrutar la tercera velada musical en el también llamado Teatro Nacional.

Admiradores del cantautor guatemalteco afirman que lo apoyan por su música y por la solidaridad que ha manifestado en múltiples ocasiones, especialmente con proyectos con los que ayuda a los guatemaltecos.

A través de su Fundación Adentro, Ricardo Arjona inauguró en enero del 2014 la escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, en honor a su mamá, fallecida el 4 de diciembre del 2013.

Ese centro educativo, ubicado en la aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso, se ha convertido en un referente a nivel educativo y artístico en la región. Además, ha fomentado la superación y la superación constante, así como la solidaridad y el deseo por construir una mejor sociedad.

Guiada por Adela Fernández, Ángela Fernández y Héctor Cermeño, directora general, directora ejecutiva y director académico, respectivamente, la escuela brinda educación preprimaria y primaria a 221 estudiantes. Además, maximiza los recursos de acuerdo con las necesidades y oportunidades de la niñez guatemalteca.

Este domingo 2 de noviembre, maestros y directivos de La Escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, participan en la residencia del cantautor guatemalteco y están listos para cantar y bailar a ritmo de sus melodías.

Previo al tercer concierto de la residencia en Guatemala, los docentes y personal de la escuela, evidenciaron el cariño, respeto y admiración para Ricardo Arjona, pero recalcaron su compromiso con la educación del país y asistieron al Centro Cultural Miguel Asturias para compartir de cerca y celebrar el éxito de su trayectoria y nueva gira mundial.