Residencia de Ricardo Arjona: Fundación Adentro dice presente en la gira “Lo que el Seco no dijo”

Escenario

Residencia de Ricardo Arjona: Fundación Adentro dice presente en la gira “Lo que el Seco no dijo”

Maestros y directivos de La Escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, participan en la residencia del cantautor guatemalteco este domingo 2 de noviembre.

|

time-clock

Escuela Adentro

Personal de la escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, participan en la residencia "Lo que el seco no dijo". (Foto Prensa Libre: Cortesía Metamorfosis)

Luego del rotundo éxito del primer concierto de la residencia en Guatemala e inicio de la gira Lo que el Seco no dijo, Ricardo Arjona continúa conquistado el corazón de sus admiradores.

El pasado viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, seguidores de varias nacionalidades fueron testigos del nuevo espectáculo que el artista nacional ofrece en la actualidad.

Con un repertorio en el que hace repaso por su discografía, interpreta sus éxitos y temas de Seco, su reciente álbum de estudio, Ricardo Arjona ha sido ovacionado y multitudes confirmaron que, siendo el ícono más importante de la música contemporánea de Guatemala, título que se ganó con trabajo, constancia y profesionalismo.

El cantautor nacional ha ofrecido dos de los 23 conciertos programados en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, uno de los recintos más icónicos del país.

LECTURAS RELACIONADAS

Ricardo Arjona

“La residencia del Seco en Guatemala es un regalo al corazón”: las emociones que viven los fanáticos de Arjona en el inicio de su gira

chevron-right
Ricardo ARjona

Un viaje entre lo conocido y lo inédito: el repertorio de canciones del primer concierto de Ricardo Arjona en Guatemala

chevron-right

Apoyo, solidaridad y alegría

Arjona sigue uniendo a más seguidores y este domingo 2 de noviembre, varios de los asistentes se preparan para vivir y disfrutar la tercera velada musical en el también llamado Teatro Nacional.

Admiradores del cantautor guatemalteco afirman que lo apoyan por su música y por la solidaridad que ha manifestado en múltiples ocasiones, especialmente con proyectos con los que ayuda a los guatemaltecos.

A través de su Fundación Adentro, Ricardo Arjona inauguró en enero del 2014 la escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, en honor a su mamá, fallecida el 4 de diciembre del 2013.

Ese centro educativo, ubicado en la aldea El Ixcanal, San Agustín Acasaguastlán, en El Progreso, se ha convertido en un referente a nivel educativo y artístico en la región. Además, ha fomentado la superación y la superación constante, así como la solidaridad y el deseo por construir una mejor sociedad.

LECTURAS RELACIONADAS

Ricardo Arjona cada noche ha tenido detalles con sus seguidores a través de las primeras noches de su residencia y gira "Lo que el seco no dijo". (Foto Prensa Libre: cortesía Metamorfosis)

Residencia de Ricardo Arjona: Viajó seis mil kilómetros y, entre lágrimas, expresa lo que significa estar en el escenario como “la señora de las 4 décadas”

chevron-right

Ricardo Arjona con camiseta de Guatemala, la propuesta de matrimonio y la primera señora de las 4 décadas en subir al escenario 2025

chevron-right

Guiada por Adela Fernández, Ángela Fernández y Héctor Cermeño, directora general, directora ejecutiva y director académico, respectivamente, la escuela brinda educación preprimaria y primaria a 221 estudiantes. Además, maximiza los recursos de acuerdo con las necesidades y oportunidades de la niñez guatemalteca.

Este domingo 2 de noviembre, maestros y directivos de La Escuela Adentro, Nohemí Morales de Arjona, participan en la residencia del cantautor guatemalteco y están listos para cantar y bailar a ritmo de sus melodías.

Previo al tercer concierto de la residencia en Guatemala, los docentes y personal de la escuela, evidenciaron el cariño, respeto y admiración para Ricardo Arjona, pero recalcaron su compromiso con la educación del país y asistieron al Centro Cultural Miguel Asturias para compartir de cerca y celebrar el éxito de su trayectoria y nueva gira mundial.

ESCRITO POR:

Keneth Cruz

Periodista de Prensa Libre especializado en música, fotografía y tecnología con 20 años de experiencia. Reconocido con el Premio Arroba de Oro y Premio Nacional de Periodismo Cultural Enrique Gómez Carrillo, en la categoría de Fotoperiodismo.

Lee más artículos de Keneth Cruz

ARCHIVADO EN:

Fundación Adentro Lo que el seco no dijo Ricardo Arjona Talento nacional Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS