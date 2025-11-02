Ricardo Arjona con camiseta de Guatemala, la propuesta de matrimonio y la primera señora de las 4 décadas en subir al escenario 2025

Cerca de dos mil personas asistieron a cada una de las primeras fechas del concierto de Ricardo Arjona, quien decidió hacer de Guatemala el punto de partida para su residencia artística y el inicio de su gira mundial Lo que el seco no dijo.

La segunda noche, el pasado 1 de noviembre también dejó momentos emotivos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales: gritos, lágrimas y mensajes para el “Seco” no se hicieron esperar.

Durante su presentación, el cantautor guatemalteco sorprendió al público al vestir una camiseta de un equipo de futbol local, una estampa que lo muestra a él en su casa, su país, en el escenario del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Una de las asistentes fue la reconocida chef Mirciny Moliviatis, quien presenció el segundo concierto del creador de Mujeres y Te conozco. “Es mágico verlo en el teatro, porque el espacio es más íntimo y la experiencia es distinta a la de un estadio o espacios abiertos”, expresó en entrevista con Prensa Libre.

Una imagen del guatemalteco vistiendo la camisola de Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía)

“Me lo gocé, lloré, bailé… el teatro tiene algo y es mágico”, agregó Moliviatis, quien destacó la cercanía que permite este formato y la calidad de los músicos que acompañan a Arjona.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando, durante la interpretación de Historia de taxi, una pareja protagonizó una propuesta de matrimonio. “Todos empezamos a gritar, Arjona se detuvo para preguntar qué pasaba y se acercó a los novios para felicitarlos”, relató Moliviatis. La pareja se encontraba en la segunda fila y el joven llevó a su novia al pasillo para hacer la propuesta frente al público.

Otro instante especial fue la participación de la primera invitada en la canción Señora de las cuatro décadas. Paola Pelegrinetti, originaria de Uruguay, fue llamada al escenario por el artista. "Me explota el corazón de alegría, no puedo creer estar a tu lado", dijo la uruguaya al compartir este momento con sus seguidores en TikTok.

En un video difundido por Mundo Arjona, Pelegrinetti contó que viajó más de seis mil kilómetros desde su país para asistir a esta residencia artística “donde todo comenzó”. Su testimonio se ha hecho viral y ha recibido múltiples reacciones en redes sociales.

Previo al espectáculo, los miembros del equipo de Arjona también volaron barriletes y compartieron su experiencia en línea.

Para algunos fue una experiencia inusual, mientras que otros se sorprendieron al conocer cómo varía el nombre del barrilete en sus países.