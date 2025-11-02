Así fue la llamada que emocionó a miles: Ben Carrillo invita a su tía a ver a Ricardo Arjona

Ben Carrillo, el músico guatemalteco, que cruzó la frontera cuando tenía 15 años, comparte el momento emotivo en TikTok y cómo vivió el concierto de Ricardo Arjona en el Teatro Nacional.

Ben Carrillo es un artista guatemalteco que está forjando su carrera musical. En octubre lanzó su primer álbum llamado "Dreamer" y en sus canciones plasma parte de su historia como inmigrante. (Foto Prensa Libre: FB Ben Carrillo)

El cantante guatemalteco Ben Carrillo fue uno de los invitados al primer concierto de Ricardo Arjona, en el marco de su nueva residencia y gira Lo que el seco no dijo. Pero lo más viral no fue su presencia, sino el regalo que le hizo a su tía.

En un vídeo publicado en TikTok, Carrillo hace una llamada con altavoz. “Mi tía siempre ha apoyado mi carrera musical desde el día uno, y ayer la sorprendí con entradas para ver a su artista favorito: Ricardo Arjona”, escribió en la publicación.

En la grabación, la tía se escucha nerviosa por lo que Ben le va a decir. Hasta que él anuncia:
—Le tengo una sorpresa. Nos invitaron a un concierto y mañana la voy a llevar a ver a Ricardo Arjona… conseguí un ticket para mí y para usted.
—¿Quéee? —responde ella, antes de romper en emoción.

El vídeo finaliza con la mujer coreando a todo pulmón Señora de las cuatro décadas. En los comentarios de TikTok también comparte un mensaje Brenda González, su tía, "¡Me diste el regalo de mi vida! Años deseando ver a Arjona!! Gracias mi niño".

Entre las decenas de comentarios, los seguidores del cantante comentaron "¡Qué lindo es ver que el amor sincero es recíproco, y sí, las tías amamos a los sobrinos como hijos!".

@bencarrillo gracias al equipo de @Ricardo Arjona ♬ original sound - Ben Carrillo

La historia detrás del artista

Rubén González Carrillo —su nombre real— es conocido como Ben Carrillo y actualmente desarrolla una carrera musical en ascenso. En 2023 fue nombrado “Artista del Año” en los Premios Estela y ganó la categoría “Mejor canción reggae” con Zoom Zoom.

Ese mismo año, la revista Billboard lo incluyó entre las promesas latinas destacadas y relató su historia personal: Ben Carrillo cruzó la frontera hacia Estados Unidos cuando tenía 15 años. Se legalizó, estudió en Texas, aprendió inglés y se graduó.

Allí descubrió el rock, el country y el hip‑hop, y más tarde inició su carrera musical con base en la diversidad cultural.

Hoy ha abierto conciertos para Bad Bunny, ha trabajado con productores como Sky Rompiendo y Mosty, y continúa creando música desde su experiencia migrante.

Su primer álbum salió el pasado 16 de octubre. Dreamer , "este album es la historia de mi alma. De un niño guatemalteco que cruzó el desierto con un sueño y convirtió el dolor en poder, el silencio en sonido y la lucha en celebración. Entre el amor, los trabajos 9 a 5 y mis primeras experiencias en USA, cuento mi camino sin olvidar de dónde vengo, pero negándome a ser definido por eso", expresó en sus redes sociales.

"No es un álbum sobre perseguir el Sueño Americano. Es un álbum sobre ser el sueño", concluye.

