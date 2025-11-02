Así fue la llamada que emocionó a miles: Ben Carrillo invita a su tía a ver a Ricardo Arjona

El cantante guatemalteco Ben Carrillo fue uno de los invitados al primer concierto de Ricardo Arjona, en el marco de su nueva residencia y gira Lo que el seco no dijo. Pero lo más viral no fue su presencia, sino el regalo que le hizo a su tía.

En un vídeo publicado en TikTok, Carrillo hace una llamada con altavoz. “Mi tía siempre ha apoyado mi carrera musical desde el día uno, y ayer la sorprendí con entradas para ver a su artista favorito: Ricardo Arjona”, escribió en la publicación.

En la grabación, la tía se escucha nerviosa por lo que Ben le va a decir. Hasta que él anuncia:

—Le tengo una sorpresa. Nos invitaron a un concierto y mañana la voy a llevar a ver a Ricardo Arjona… conseguí un ticket para mí y para usted.

—¿Quéee? —responde ella, antes de romper en emoción.

El vídeo finaliza con la mujer coreando a todo pulmón Señora de las cuatro décadas. En los comentarios de TikTok también comparte un mensaje Brenda González, su tía, "¡Me diste el regalo de mi vida! Años deseando ver a Arjona!! Gracias mi niño".

Entre las decenas de comentarios, los seguidores del cantante comentaron "¡Qué lindo es ver que el amor sincero es recíproco, y sí, las tías amamos a los sobrinos como hijos!".

La historia detrás del artista

Rubén González Carrillo —su nombre real— es conocido como Ben Carrillo y actualmente desarrolla una carrera musical en ascenso. En 2023 fue nombrado “Artista del Año” en los Premios Estela y ganó la categoría “Mejor canción reggae” con Zoom Zoom.

Ese mismo año, la revista Billboard lo incluyó entre las promesas latinas destacadas y relató su historia personal: Ben Carrillo cruzó la frontera hacia Estados Unidos cuando tenía 15 años. Se legalizó, estudió en Texas, aprendió inglés y se graduó.

Allí descubrió el rock, el country y el hip‑hop, y más tarde inició su carrera musical con base en la diversidad cultural.

Hoy ha abierto conciertos para Bad Bunny, ha trabajado con productores como Sky Rompiendo y Mosty, y continúa creando música desde su experiencia migrante.

Su primer álbum salió el pasado 16 de octubre. Dreamer , "este album es la historia de mi alma. De un niño guatemalteco que cruzó el desierto con un sueño y convirtió el dolor en poder, el silencio en sonido y la lucha en celebración. Entre el amor, los trabajos 9 a 5 y mis primeras experiencias en USA, cuento mi camino sin olvidar de dónde vengo, pero negándome a ser definido por eso", expresó en sus redes sociales.

"No es un álbum sobre perseguir el Sueño Americano. Es un álbum sobre ser el sueño", concluye.