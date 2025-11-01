Ricardo Arjona en Guatemala: el tierno mensaje que Adria publicó tras inicio de Residencia en el Teatro Nacional

Ricardo Arjona en Guatemala: el tierno mensaje que Adria publicó tras inicio de Residencia en el Teatro Nacional

Adria Arjona dedicó una historia a su padre en redes sociales, y la publicación se volvió viral.

US actress Adria Arjona poses during a photocall for the film "Splitsville" at the 78th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 19, 2025. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Adria Arjona publica un mensaje con motivo de la nueva gira de su papá en Guatemala. (Foto Prensa Libre: AFP)

Adria Arjona, destacada actriz, envió un mensaje a su padre en redes sociales como una felicitación cargada de emoción por la residencia de Ricardo Arjona en su gira Lo que el seco no dijo.

Adria es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres. Ha sobresalido en su carrera en Hollywood y fue seleccionada como una de las latinas más bellas por People.

Con motivo de la gira que su padre inició el pasado 31 de octubre, Adria publicó un emotivo video con imágenes del espectáculo, acompañado del mensaje: “Te amo, papá”.

Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Adria mientras Arjona interpretaba Mujer, una canción dedicada a ella.

Más sobre la vida de Adria Arjona

Durante su infancia, la actriz vivió en Ciudad de México y solía viajar con su familia, acompañando a su padre en las giras.

A los 12 años, Adria se mudó a Miami, EE. UU., donde residió hasta los 18. Luego se trasladó a Nueva York, donde estudió actuación mientras trabajaba como mesera.

Desde entonces, su carrera ha despegado y ha sobresalido en diversas producciones cinematográficas. Su vida sentimental se volvió viral tras confirmarse su relación con el actor Jason Momoa.

En una entrevista concedida en 2024 a Prensa Libre, afirmó sentirse orgullosa de sus raíces: “Mucha gente dice que no soy guatemalteca, pero yo soy guatemalteca y puertorriqueña, son mis países”, expresó.

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Adria Arjona Lo que el seco no dijo Ricardo Arjona 
