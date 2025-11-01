Ricardo Arjona en Guatemala: el tierno mensaje que Adria publicó tras inicio de Residencia en el Teatro Nacional

Adria Arjona, destacada actriz, envió un mensaje a su padre en redes sociales como una felicitación cargada de emoción por la residencia de Ricardo Arjona en su gira Lo que el seco no dijo.

Adria es hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y de la ex Miss Puerto Rico Leslie Torres. Ha sobresalido en su carrera en Hollywood y fue seleccionada como una de las latinas más bellas por People.

Con motivo de la gira que su padre inició el pasado 31 de octubre, Adria publicó un emotivo video con imágenes del espectáculo, acompañado del mensaje: “Te amo, papá”.

Durante el concierto, se proyectaron imágenes de Adria mientras Arjona interpretaba Mujer, una canción dedicada a ella.

Más sobre la vida de Adria Arjona

Durante su infancia, la actriz vivió en Ciudad de México y solía viajar con su familia, acompañando a su padre en las giras.

A los 12 años, Adria se mudó a Miami, EE. UU., donde residió hasta los 18. Luego se trasladó a Nueva York, donde estudió actuación mientras trabajaba como mesera.

Desde entonces, su carrera ha despegado y ha sobresalido en diversas producciones cinematográficas. Su vida sentimental se volvió viral tras confirmarse su relación con el actor Jason Momoa.

En una entrevista concedida en 2024 a Prensa Libre, afirmó sentirse orgullosa de sus raíces: “Mucha gente dice que no soy guatemalteca, pero yo soy guatemalteca y puertorriqueña, son mis países”, expresó.