Ricardo Arjona conmueve con mensaje tras su primera noche de “Lo que el seco no dijo”

A pocas horas de la segunda fecha de la residencia de Ricardo Arjona, con Lo que el seco no dijo, el cantante envió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Más de 2 mil personas asistirán a cada una de las 22 fechas restantes en que el guatemalteco cantará y presentará su espectáculo. Se espera que cada noche los asistenes descubran su propia experiencia en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Después de que salieran a la luz algunos pormenores del espectáculo como sus anécdotas y canciones, las personas siguen emocionadas por verlo y cantar sus propuestas más emblemáticas, así como ser parte de esta residencia histórica con la que abre una gira en el país.

"Las ganas de gritar. Las de ayer, y las que vienen. Lo que el seco no dijo, ya empezó", escribió Ricardo Arjona en sus redes sociales, acompañado de un video en el que compartió más imágenes de la primera noche, considerada histórica por quienes tuvieron el privilegio de vivirla.

El evento, además de música, integra momentos de encuentro entre los miles de seguidores del artista. Gritos, risas y el canto a todo pulmón forman parte de lo que promete el nuevo espectáculo del guatemalteco.