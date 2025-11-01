Imitador de Ricardo Arjona sorprende durante el primer concierto del cantautor

Uno de los imitadores más reconocidos de Ricardo Arjona viajó desde Argentina para ver el espectáculo de su ídolo.

Sebastián Molina, de 37 años, se dio a conocer a nivel internacional en 2016 como imitador del cantautor guatemalteco en el reality show peruano Yo soy, donde su participación sorprendió al jurado. Admirador de Arjona desde su infancia, asistió a la primera fecha oficial de la gira Lo que el seco no dijo, el pasado viernes 31 de octubre.

Durante una entrevista ofrecida al equipo de Guatevisión y Prensa Libre, expresó: "Ninguna sorpresa es estar aquí, porque mucha gente que lo seguimos desde hace años estamos aquí para ver a mi seguidor querido".

El imitador recorre distintos países con su espectáculo: "Pongo al servicio el talento de llevar las canciones de Ricardo, que me parecen evolutivas para la humanidad", agregó.

"Arjona, con su música, cambia vidas", añadió Molina. Durante la transmisión, interpretó unos segundos de Mi país.

¿Desde cuándo empezó a imitar a Arjona?

"Desde los ocho años cantaba canciones de Ricardo, como Historia de taxi. Ese fue mi primer contacto con él; realmente no sabía qué quería decir esa canción, simplemente la cantaba", explicó Molina en una entrevista publicada en Prensa Libre.

A los 18 o 19 años continuó interpretando sus temas en karaoke, y con el tiempo transformó esa afición en una profesión en la que ha ido puliendo sus estrategias y presentaciones.

"En diciembre del 2015, en un bar de Buenos Aires llamado Guayana, donde se realizaba una reunión de todos los clubes de admiradores de Ricardo", expuso. "Tuvo un gran gesto de sencillez, amabilidad y cariño al pasar a saludarnos y dedicarnos unos minutos. Antes de irse, me saluda y me dice: 'Gracias por lo que haces cuando yo no estoy (en Argentina)'".