“Lo que el Seco no dijo”: Así fue la entrada de los asistentes privilegiados al primer concierto de Ricardo Arjona

En una tarde en la que ya se siente el frío y el atardecer de los últimos meses en Guatemala, los seguidores de Ricardo Arjona se dieron cita para ser los primeros en ver el espectáculo completo del primer concierto de su residencia Lo que el Seco no dijo.

El concierto se realiza en uno de los monumentos arquitectónicos más impresionantes del país: el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, inaugurado el 16 de junio de 1978. Su diseño estuvo a cargo del ingeniero, escultor y pintor Efraín Recinos Valenzuela (1928‑2011), y Arjona lo ha catalogado como uno de los más impresionantes que existen. “Si yo empiezo algo, haría una residencia en el Teatro Miguel Ángel Asturias”, anunció en los primeros momentos en que dio a conocer el lugar de la gira.

Pero ¿quiénes consiguieron estar dentro de este recinto? Una parte de los asistentes está suscrita a Mundo Arjona, clubes de fans y seguidores fieles que, con un poco de suerte, lograron obtener sus entradas a través de la plataforma habilitada para la venta de boletos y estar este viernes 31 de octubre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Uno de los momentos más emotivos fue la entrada de los primeros asistentes al recinto, en espera de escuchar al artista. La emoción es evidente en cada uno de ellos. Material enviado por el club Arjona Pandilla.

En las primeras horas de la tarde empezaron a viralizarse videos e imágenes de los amantes de la música del guatemalteco, tanto nacionales como extranjeros que han llegado desde distintos países.

El club de fans Me quedaré, de Panamá, aseguró que espera “todo” de este espectáculo y anhela escuchar al cantautor en vivo.

También han llegado seguidores de otros países como Costa Rica, Chile, México y Argentina, dispuestos a ser parte de una noche inolvidable.

En las largas filas como es tradicional también se envían mensajes del amor y otras emociones que el guatemalteco despierta en sus fans.

Una de las seguidoras de Ricardo Arjona al llegar al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

De acuerdo con la web oficial del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la Gran Sala Efraín Recinos es el espacio principal del recinto, diseñada para albergar obras teatrales y musicales de alto nivel. Cuenta con un escenario principal, capacidad para 2,048 personas y, esta noche, estará completamente llena escuchando la nueva propuesta de Arjona.