“Un regalo especial para quienes no pueden asistir”: el emotivo video que Ricardo Arjona dedicó a los guatemaltecos

“Ustedes son los primeros que ven esto”, expresó Ricardo Arjona al dirigirse a los familiares de los trabajadores del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, a quienes presentó su espectáculo el martes 28 de octubre, previo al inicio de su gira Lo que el Seco no dijo.

“Los amigos del teatro y sus familias. Nuestro primer público. Mucha emoción”, publicó el artista al compartir el momento especial junto a quienes resguardan el Teatro Nacional, en lo que denominó Lo que el Seco no dijo, la convivencia.

El video inicia con los asistentes haciendo fila para ingresar a la Gran Sala Efraín Recinos, donde esperaban disfrutar el preámbulo de la gira que llevará a Arjona a Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico, tras sus 23 funciones en Guatemala.

Durante su presentación, Arjona les dijo: “Ustedes son los primeros que ven esto, ¡es tremendo!”. Con varios espacios vacíos en la platea, se dirigió a quienes estaban sentados en lo más alto del teatro: “¿Y ustedes qué hacen ahí arriba? ¿Hay algún lío si se vienen para acá? Poquito más”. Las familias bajaron emocionadas hasta el frente del escenario. “Mejor cerquita, ¿no?”, añadió el artista, entre sonrisas.

En otro momento, Arjona reflexionó sobre la importancia del recinto en su vida: “Este lugar donde estoy sentado hace muchos años cambió mi vida”, dijo. “Yo abría shows para un montón de artistas que venían acá. Era un abridor de shows profesional”, recordó, al evocar la prohibición de interpretar Jesús verbo no sustantivo, la misma canción que, años después, le valió una ovación de 10 minutos.

Al finalizar el concierto, recibió un obsequio inesperado: una de las asistentes le entregó un marco que resguardaba un mensaje escrito por él en 1989, dirigido al Teatro Nacional. “Para los amigos del Teatro Nacional, aquí alguien cantó y dijo: ‘La verdad, Jesús es verbo, no sustantivo’”, decía la dedicatoria.

Público que acompañó a Ricardo Arjona en la convivencia previa al inicio de su nueva gira Lo que el Seco no dijo. (Foto Prensa Libre: Metamorfosis)

“¿De verdad me lo vas a dar? Pero yo se los había dejado a ustedes”, preguntó Arjona. Al saber que era una copia, bromeó con la trabajadora que se la entregó. “¿Es copia o es la original?”, dijo. Ella le respondió, entre risas: “Es copia, la original es nuestra”.

El momento cerró con Arjona bajando a las butacas, donde pidió tomarse una foto con el público. Desde allí, interpretó Mi país, para deleite de los asistentes.

Así se vivió la convivencia entre los empleados del Teatro Nacional y el cantautor Ricardo Arjona. (Video Prensa Libre: Redes sociales de Ricardo Arjona)