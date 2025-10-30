Ivette Vázquez, la fan que Arjona reconoce en sus conciertos y tiene un pase con el que quiere llegar a 300 shows del guatemalteco

Conocida como una de las admiradoras más destacadas del cantautor guatemalteco, Ivette Vázquez ha seguido la carrera de Ricardo Arjona desde que tenía 19 años. Su pasión la llevó desde su natal Puerto Rico a diversos países, hasta completar 242 conciertos asistidos.

El pasado junio, Ricardo Arjona sorprendió a su fiel seguidora Ivette Vázquez con un pase especial que le permita asistir a todos los conciertos del artistas, esto al ser considerada por el cantautor como “el símbolo de las fans que han perseguido mis giras a lo largo del mundo durante muchos años”.

Fue el pasado junio, cuando Arjona desde el Madison Squeard Garden le entrego personalmente el boleto, para que cumpla su sueño de cumplir sus 300 conciertos en la nueva gira, “Lo que el Seco no dijo”.

En entrevista con Prensa Libre, Vázquez cuenta que su amor por Arjona surgió luego de que uno de sus tíos le presentara su música. “Un tío mío vino de Estados Unidos, me dijo: ‘Mira, escucha esa canción’”, recuerda sobre “Jesús es verbo, no sustantivo”.

“Cada vez que yo escuchaba la canción ‘Jesús es verbo, no sustantivo’, yo decía: ‘Ay, mira’, me acordaba de mi tío”, relata.

El primer acercamiento con Arjona fue años después, cuando el cantautor ofreció un concierto en Puerto Rico. “Yo no tenía entrada, obviamente”, recuerda. Junto a un amigo, decidió ir al recinto para buscar alguna persona que vendiera boletos. “Un amigo me dice: ‘Pero vamos, vamos como quiera, a lo mejor conseguimos allá en la puerta’”.

Ella deseaba una entrada cerca del escenario, pero no había. Finalmente, una joven le ofreció un boleto porque su novio no había podido asistir. “Me vendió una entrada que era en la cuarta o quinta fila, desde donde pude ver a Ricardo Arjona. Quedé impactada”.

Por más de 30 años, Ivette Vázquez ha sido fiel seguidora del cantautor guatemalteco. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ivette Vázquez)

A partir de esa experiencia, decidió trabajar para costear sus viajes a los conciertos. Lo hizo desde que inició sus estudios universitarios en Chicago. “Primero empecé asistiendo cuando me mudé a Chicago. De ese lugar salía a Orlando, Miami, Santo Domingo, Puerto Rico... Iba a verlo en lugares cercanos. Fue hasta que conocí a una amiga a la que también le gustaba viajar que empecé a ir a México y a otros países”.

Su afición creció tanto que comenzó a tramitar pasaportes para asistir a conciertos internacionales, como los de la gira Galería Caribe.

Durante la gira Metamorfosis, comenzó a sentarse en la primera fila, momento en que Arjona empezó a reconocerla entre el público. “Recuerdo que ya había empezado a conocer al personal del staff, y Ricardo les preguntó cómo me llamaba. En uno de los conciertos, paró el espectáculo y dijo: ‘Vamos a saludar a Ivette, que está por ahí filmando. Ivette, un saludo para ti, que te hemos visto en muchos lugares’. Después de ahí, cada vez que me veía, me decía: ‘¿Tú aquí otra vez?’ Y siempre fue muy agradable conmigo; me mandaba a buscar”.

Uno de los momentos más especiales fue tras su embarazo. “Me mandó un mensaje diciéndome: ‘Señorita, se acaba la gira y usted se pone creativa’”, recuerda con cariño.

Desde la gira Blanco y Negro, ha asistido con su hijo. En uno de los conciertos, Arjona la mandó a buscar y le compró un regalo para su bebé, gesto que Vázquez considera muy significativo.

Boleto exclusivo para todos los conciertos

Sobre la entrega del boleto que le permite ingresar a todos los conciertos, Vázquez recuerda: “El equipo de Arjona me contactó y me mandaron a buscar. Yo pensaba que era para una entrevista”, confiesa. Sin embargo, al ingresar al recinto, vio a Ricardo Arjona, quien la esperaba para entregarle la entrada que le permitiría asistir a todos los conciertos sin necesidad de comprarlos.

“Para mí, Ricardo es súper especial. Me gusta porque es atento, te escucha cuando hablas, responde rápido y te agradece lo que haces por él. Eso me encanta, porque siempre ha valorado mi esfuerzo. Me siento muy afortunada de que un artista de esa magnitud tenga esos detalles con una fan”, señala.

“La entrega del boleto tuvo un significado simbólico. Cuando me mandó a buscar y me entregó la entrada para toda la gira, me sentí valorada y respetada. Que un artista de su talla haga eso… es algo que no se olvida nunca”, afirma.

Emociones por la nueva gira

Vázquez reconoce que durante el tiempo en que Arjona estuvo alejado de los escenarios, se sintió triste y preocupada por su salud. “Desde que anunció la gira, yo decía: ‘Dios mío, que comience ya, quiero ver a mi gente, quiero verlo a él’”, cuenta.

Gracias a su afición, ha conocido personas de todo el mundo que comparten su admiración por el artista. “A veces la gente me pregunta: ‘¿Por qué vas al mismo concierto?’ Y yo explico: ‘Porque no es el mismo público, no es la misma gente. En cada lugar hay personas que me esperan, que se preocupan por verme, y eso me encanta’”.

Con el tiempo, Vázquez considera que su trayectoria como seguidora le ha dejado enseñanzas valiosas: “Me ha hecho crecer como persona. He aprendido que hay que ser constante y tener pasión por lo que uno ama. También me ha enseñado a valorar las conexiones humanas, porque gracias a él he conocido personas maravillosas”.

Para la gira Lo que el seco no dijo, ya tiene todo preparado. “Tengo mis maletas listas, mis entradas listas. Estoy lista para todo lo que venga. Y lo voy a disfrutar como si fuera la primera vez”, concluye.

Con la nueva gira, Vázquez planea completar los 300 conciertos, asistiendo a las 23 fechas de Guatemala y las fechas en San Francisco, Nueva York y en otros estados de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ivette Vázquez)