El seco grande, con los patalones del seco niño: La vestimenta que Ricardo Arjona usó en el concierto íntimo con guatemaltecos

Entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre, Ricardo Arjona se reencuentra con su público guatemalteco con el comienzo de la gira Lo que el seco no dijo. Las primeras 15 fechas se agotaron en solo dos horas, lo que sorprendió al artista, quien grabó un video de agradecimiento. Tras varias especulaciones, se confirmaron ocho fechas adicionales, con lo cual suman 23 presentaciones en total.

El jueves 30 de octubre, el cantautor sorprendió en sus redes sociales al compartir un momento vivido en un concierto íntimo con los trabajadores y sus familias en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El pasado 6 de julio, el cantautor guatemalteco confirmó residencia e inicio de gira en Guatemala, donde todo empezó. Es un encuentro con su origen y con el país que lo vio nacer.

“Estuve pensando en lo que me dijeron del teatro de Madrid, el de París, y le di tantas vueltas a todo”, explicó Arjona en un video publicado en sus redes.

“A mí el teatro que más me gusta, el que más me gusta de todos, es el Miguel Ángel Asturias, el de mi país”, dijo el artista en esa ocasión. “En este teatro viví un montón de anécdotas. Yo salí por ahí, paré la banda y dije: Jesús es más que una simple llana teoría...”, expresó al referirse al tema Jesús verbo, no sustantivo, el cual interpretó por primera vez en ese lugar en la década de 1980 y recibió una ovación del público, de pie, por más de 10 minutos.

En una investigación del periodista Keneth Cruz para Prensa Libre, se menciona que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido también como Teatro Nacional, es un recinto que el cantautor guatemalteco recuerda con cariño. “Veintidós años pasaron desde su último concierto en ese icónico centro cultural, que ha sido testigo de grandes presentaciones y de un desfile de luminarias musicales. En julio del 2003, Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado”, señala Cruz.

Con este encuentro con los trabajadores y sus familias, el artista ha dado los primeros esbozos de lo que vendrá durante la jornada que lo tendrá en el escenario nuevamente durante más de un mes de presentaciones.

En sus redes, también bromeó sobre su vestimenta: “El Seco grande con los pantalones del Seco niño, cosas que pasan”, explicando que estos podrían ser sus pantalones de infancia transformados para este evento.

Una captura de pantalla de la historia que Ricardo Arjona subió en un emotivo concierto que dio a en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: IG Ricardo Arjona)

En la portada de su disco Seco también había hecho la referencia. En el escenario ya se empiezan a ver detalles de la escenografía elaborada para la residencia histórica que tendrá en Guatemala.